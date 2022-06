10 originele dakconstructies

Hout wordt nog altijd veel gebruikt in dakconstructies; voornamelijk aan de binnenkant. Hout heeft een natuurlijke charme die goed past in landhuizen, tuinhuizen of andere buitenhuizen. Wie van authentiek en natuurlijk houdt kan het best kiezen voor ongeverfd en ongelakt hout waarin de textuur nog te zien is. Voor de plafondbalken kan men het best kiezen voor massieve stukken op vorm gesneden hout. Voor het dak zelf kan men het beter houden bij traditionele planken. Bedek de houten dak vervolgens met een ander materiaal, zoals riet of aarden dakpannen.