Elke ruimte in een woning verdiend een goed werkende verlichting. Dus zo ook voor de badkamer. Voordat de badkamer wordt ingericht en de verlichting geplaatst gaat worden is het handig en ook belangrijk alvast na te denken over de volgende drie punten: het type verlichting - waterdichte badkamerlampen - het lichtplan. Want ieder plekje in de badkamer heeft zo z'n eigen functie en verdiend het om daarom goed verlicht te zijn.

Men krijgt het meest optimale licht voor in de badkamer wanneer men kiest voor verlichting dat aan de bovenkant en/of aan de zijkant van de spiegel wordt geplaatst. Door dit te doen krijgt men minder last van schaduwen en wordt het gezicht het best verlicht. Een handige oplossing dus – want naast het gebruik van de faciliteiten in de badkamer, wordt de wastafel ook het meest gebruikt voor onder andere tanden poetsen, make -up aanbrengen en noem maar op.

In dit artikel worden TIEN prachtig verlichte badkamerkasten gehighlight en besproken. Laat je verrassen door deze mooie maar zeker handige meubels.