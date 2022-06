Tien prachtige splashbacks voor de keuken

Het gehele ontwerp in deze keuken is helemaal on point. We hebben een combinatie van bruin, wit en oranje bij elkaar en dat misstaat in dit geval helemaal niet. De splashback is in de oranje tint bewerkt en dat is uiteindelijk toch wel een goede keus geweest. Want het geeft een prachtige overloop en scheidingslijn tussen de witte bovenkasten – waarvan een deel van die tint ook in het keuken werkblad is meegenomen – en de bruine onder keukenkasten.

De hele look is perfect gematcht met elkaar.