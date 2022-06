10 sfeervolle stalen priëlen om je tuin mee op te sieren

Een stalen prieel is een sfeervolle toevoeging aan elke tuin. Onder de simpele overkapping, die beschermt tegen de regen en de felle zon, kan men een compleet terras aanleggen, inclusief bar, of men kan er allerlei comfortabele woonkamermeubelen in zetten om een woonkamer buitenshuis te creëren. Een prieel – met dak en zonder muren – combineert het beste van binnen en buiten. Daarnaast is een tuinprieel van metaal of een ander materiaal in je tuin ook een mooi decoratief element, zeker als je er nog een zelfgemaakte bbq aan toevoegt. In dit Ideabook zullen we kijken naar stalen priëlen. Staal is niet alleen erg stevig, maar met staal kan men ook zeer stijlvol decoreren. Ga je dus een prieeltje kopen? Dan vind je hieronder tien voorbeelden ter inspiratie.