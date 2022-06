Een Utrechtse Duinvilla

Midden in de duinen van Utrecht staat een prachtige, moderne villa verscholen. Tegen een duin geleund en gebruik makend van een natuurlijk hoogteverschil van wel 6 meter (een bijzonderheid in Nederland) maakt dit woonhuis op efficiënte en optimale wijze gebruik van het landschap. De architecten van deze duinvilla laten zo op unieke manier hun oog zien voor de potentie van een ongebruikelijke locatie. In dit Ideabook willen we jullie vandaag laten zien hoe bijzonder dit project nu eigenlijk is en hoe Hilberink Bosch Architecten de uitdaging van een duinbouw hebben omgezet in een prachtig bouwwerk dat stijl en poëzie tegelijk verbeeldt.