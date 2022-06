10 fantastische muurplanken!

Soms willen we even terug grijpen op al het natuurlijke in ons huis. Dan willen we onszelf er even aan herinneren waar het allemaal vandaan komt. Daarnaast is een vleugje natuur in huis ook nooit weg, het geeft een zekere kalmte aan het geheel. Op deze foto zien we een houten muurplank die dit principe benut. De tak verbindt de twee planken met elkaar, en in combinatie met het groen van de planten wordt een rustgevend geheel gemaakt. Een houten muurplank als deze zou perfect passen in een leeskamer of keuken.