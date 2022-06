7 tips om je huis altijd schoon te houden

Voor mensen die in de ochtend niet veel tijd hebben is het belangrijk dat zij een design kiezen dat snel en makkelijk in orde te maken is. Een minimalistisch design in de slaap- en badkamer is wat dat betreft ideaal, omdat het niet snel rommelig wordt. Kies weinig of geen accessoires en schiet niet uit met de decoraties. Haal snel een stofdoek over de oppervlakken en klaar ben je!