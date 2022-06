Huisplanten, er is bijna geen huis te vinden waar ze niet staan. Maar waar het voor de ene persoon de normaalste zaak van de wereld is, kan het voor de ander juist iets zijn waar hij of zij vrijwel niets van weet. Voor al die mensen (en iedereen die meer wil weten dan die al weet) hebben we wat praktische tips en informatie voor je op een rijtje gezet. Na het lezen van deze aanwijzingen kan er niks meer mis gaan met je huisplanten, zolang je ze maar water geeft natuurlijk.

Wat kun je verstaan onder huisplanten?

Denk terug aan de vensterbank van je oude oma en je ziet een geordend oerwoud van planten voor je. In een eigentijds interieur is dat niet meer heel erg modieus en leuk om naar te kijken. Laat je vensterbank niet te vol slippen met planten. Kies juist voor moderne huisplanten die een prachtig element in de kamer kunnen vormen. Je kunt daarin ook nog een stukje verder gaan door zelfs heuse bomen in je interieur te plaatsen. Houd daarbij wel rekening met de grootte van je kamer. En als de omstandigheden niet ideaal zijn voor echte planten, dan kun je ook altijd nog kunstplanten overwegen.

Welke professionals kunnen mij helpen op het gebied van bloemen en planten?

De plaatselijke bloemenhandel kan vaak al een prima verstrekker van bloemen, huisplanten en informatie zijn. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer professionals die jou op weg kunnen helpen. Wat te denken van een hovenier of een tuinman? Die weten namelijk vaak ook heel goed hoe je met planten in je huis om moet gaan. Vergeet ook zeker de interieurarchitect en de interieurontwerper niet. En wist je dat er zelfs binnentuinarchitecten zijn als je het nog wat bonter wilt maken? Experts genoeg om jou bij te kunnen staan.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van huisplanten?

We hadden het net al even over de bloemenzaak, maar er zijn natuurlijk heel veel andere plekken waar je ideeën en inspiratie kunt vinden. Als je het online op wilt zoeken dan kun je gewoon op homify rond blijven neuzen. Bekijk eens een willekeurig (modern) interieur en je ziet direct hoe planten op een leuke manier in de inrichting verwerkt kunnen worden. En als je meer informatie wilt over de verzorging van al dit groen in huis, dan vind je bij ons heel eenvoudig de experts die je kunnen helpen.