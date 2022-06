Je huis verbouwen

Als het aankomt op het vernieuwen van je woning, dan is er werkelijk waar van alles mogelijk. Sommige mensen kiezen voor een simpele herinrichting met bestaande spullen, terwijl anderen een compleet nieuw interieur aanschaffen. Wil je het wat grootser aan gaan pakken dan kun je de woning gaan verbouwen en misschien ook wel uitbreiden. Maar er is een nog rigoureuzere manier om aan de slag te gaan en dat is een huis verbouwen. Om je daar een beetje wegwijs mee te maken, hebben we wat praktische tips en aanwijzingen op een rijtje gezet. Een huis verbouwen is namelijk een ontzettend leuke uitdaging.

Hoe kan ik mijn huis verbouwen?

Sommige huizen zijn op zo’n manier vervallen of zo ontzettend onpraktisch, dat eigenlijk alleen totale herbouw de situatie er beter op kan maken. Je zit je misschien wel af te vragen hoe dat dan moet. Eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk, alleen is het van groot belang dat je een goed beeld hebt van je budget en van de mogelijkheden. Een huis verbouwen is namelijk niet altijd mogelijk. Als je oude huis is afgebrand dan zal het geen groot probleem zijn, maar een bestaande woning in een nieuwbouwwijk kan niet zo maar verbouwd worden. Zorg eerst voor een sloopvergunning voor je oude woning en daarna kun je weer opnieuw gaan bouwen.

Welke professionals heb ik nodig bij het verbouwen van mijn huis?

Er van uitgaande dat je een verbouwing niet zelf uit gaat voeren, is het belangrijk om te weten welke professionals je allemaal nodig hebt. Een huis verbouwen begint met een ontwerp van een architect. Vervolgens gaat een bouwonderneming of aannemer aan de slag om jouw nieuwe huis te gaan bouwen. En als dat klaar is, zijn er soms nog andere professionals nodig. Denk daarbij aan een interieurontwerper die een schitterende inrichting voor je kan verzorgen.

Een huis verbouwen, waar vind ik de ideeën en inspiratie?

Als je precies weet wat je wilt dan heb je haast geen ideeën en inspiratie meer nodig. Maar soms kan het toch handig zijn om eerst een beetje rond te neuzen voor je een architect of een bouwonderneming de opdracht geeft aan de slag te gaan. Je kunt rondkijken in de buurt, bij bekenden die een mooi huis hebben of je gaat online een kijkje nemen. Vergeet daarbij ook zeker niet op homify de nodige projecten te bekijken. Op die manier weet je precies wat de markt allemaal te bieden heeft!