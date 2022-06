Een huis renoveren is doorgaans een grote klus, waar heel veel tijd en geld in kan gaan zitten. Sommige klussers zijn in staat om alle werkzaamheden zelf uit te voeren of om het grootste gedeelte van de klus voor eigen rekening te nemen. Heb je echter een paar linkerhanden, dan kan het nodig zijn om één of meerdere professionals in te schakelen. Het hangt maar net van jouw situatie en budget af! We helpen je bij homify natuurlijk graag op weg als het aankomt op een huis renoveren.

Hoe kan ik mijn huis renoveren?

Allereerst is het belangrijk om het verschil tussen renovatie en restauratie goed te begrijpen. Een renovatie is een opknapbeurt van een huis, terwijl een restauratie vaak een meer specialistische klus is. Bij restauraties is het van belang dat de (constructieve) onderdelen van een huis door precies dezelfde soort onderdelen worden vervangen. Dit geldt vrijwel altijd voor oudere huizen, soms ook met een monumentenstatus. Een renovatie is meer een grondige opknapbeurt van een jonger huis waarbij het ook mogelijk is om het huis te verbouwen of uit te breiden. Je kunt er dus voor kiezen om zelf aan het klussen te gaan of door bijvoorbeeld een aannemer de opdracht te geven om een renovatie of verbouwing uit te voeren.

Welke professionals komen van pas bij een renovatie?

Professionals kun je op homify genoeg vinden. Een huis renoveren is doorgaans het werk van een aannemer of een bouwonderneming. Maar vaak gaan een architect of een interieurarchitect eerst aan de slag om een plan voor de renovatie te bedenken. Terwijl sommige aannemers daarna het gehele plan kunnen uitvoeren, zijn er ook kleinere bouwondernemingen die voor specifieke zaken, zoals water en elektriciteit, vakmensen in moeten huren. Denk hierbij aan loodgieters en elektriciens, maar ook aan schilders, hoveniers en ga zo maar door.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor de renovatie van mijn huis?

Het vinden van de nodige ideeën en inspiratie is niet zo moeilijk. Je kunt namelijk eerst in je omgeving rondkijken. Er zijn vast wel huizen bij jou in de buurt die op zo’n manier zijn gerenoveerd, dat het jou aanspreekt. Op onderzoek uitgaan bij familie of vrienden is ook een goede optie. Maar als je het echt gemakkelijk wilt hebben, dan ga je online om te kijken wat er allemaal te vinden is. Bij homify zijn ook meer dan 250 experts druk doende om je elke dag weer nieuwe ideeën en inspiratie te geven.