Huis kopen

Wat moet ik allemaal weten als ik een huis ga kopen?

Een huis kopen, je zou er wel een heel boek over kunnen schrijven! Maar omdat er al zo ontzettend veel komt kijken bij een woning kopen (of juist verkopen) proberen we zo veel mogelijk orde voor jou in die chaos te scheppen. Sommige kopjes zullen voor jou dan ook wat minder interessant zijn, zeker als jij (en eventueel je partner) voor het eerst een huis gaan kopen. De verkoop van je oude huis is dan namelijk niet aan de orde, maar als je oude huis ook nog verkocht moet worden, dan komt er nog veel meer op je af. Daarom gaan we dus ook eerst kijken welke professionals je nodig hebt, vervolgens zien we wat er bij de verkoop van een huis komt kijken, daarna gaan we door naar het kopen van een huis en tot slot gaan we nog wat andere interessante aspecten bij langs. We hopen dat je het nog steeds een beetje begrijpt en gaan snel van start.

Welke professionals kan ik inschakelen bij de verkoop en de aankoop van een woning?

In de huizenmarkt valt of staat heel erg veel met de juiste professional. Een makelaar is over het algemeen de spilfiguur in dit proces, maar vaak heb je ook een aantal andere mensen nodig om in te schakelen. We gaan een aantal van deze experts even bij langs. Allereerst dus de makelaar. Een makelaar is iemand die zowel de verkoop als de verkoop van een huis begeleidt. Soms is het dezelfde makelaar die zowel de kopende als de verkopende partij begeleidt. Hij (of zij) is dus degene die het huis te koop en zorgt ook dat er weer nieuwe mensen in komen te wonen. Maar in andere gevallen heb je echt met specifieke aankoop- en verkoopmakelaars te maken. Je zou het in zo’n geval met een soort van advocaat voor beide partijen kunnen vergelijken. Makelaars werken onderling ook vaak samen en kunnen zo tot een goed eindresultaat komen. De makelaar begeleidt doorgaans het hele proces van A tot Z, maar dat neemt niet weg dat jij ook zaken in de gaten moet houden. Zoals bijvoorbeeld de financiële kant van het verhaal. Nog voor je een makelaar inschakelt, moet je daarvan al een goed beeld hebben. Een hypotheekadviseur kan je op dit gebied vaak een heel stuk wijzer maken. En dan zijn er nog professionals die je rond de verkoop van een huis nodig hebt. Denk aan een schilder die jouw huis wat aantrekkelijker moet maken, voordat het verkocht wordt. Of juist alle vaklieden die nodig zijn om jou te helpen als je nieuwe huis naar jouw wens en smaak moet worden aangepast door te verbouwen. We komen op die laatste zaken zo meteen even weer terug.

Waar moet ik allemaal om denken bij de verkoop van een huis?

De aankoop van je eerste huis is heel spannend, maar het verkopen van bijvoorbeeld het eerste huis dat je ooit gekocht hebt, kan bijna net zo spannend zijn. Daarom helpen we je daar eerst mee op weg. Ga je je eerste huis kopen? Dan zou je ook door kunnen gaan naar de volgende alinea. Bij het verkopen van een huis gaat het er vooral om, dat je huis er aantrekkelijk uitziet om te verkopen. Een makelaar begeleidt je daar vaak ook in, maar het is juist goed om er voor te zorgen dat alles al goed in orde is voor de makelaar om de hoek komt kijken. Is het huis bijvoorbeeld constructief helemaal in orde? Je kunt daarbij denken aan de staat van de muren, het dak en de kozijnen. Verder is het van groot belang dat je huis al goed is opgeruimd en schoongemaakt. Dat betekent natuurlijk niet dat alles al in verhuisdozen moet staan, want je huis moet wel een aantrekkelijk beeld geven en zichzelf daarmee ook een beetje verkopen. Bedenk je bij dit alles heel goed dat investeren in je huis ook vrijwel altijd positief uitpakt voor het bedrag dat je uiteindelijk voor je oude woning kunt vragen en ontvangen.

Wat komt er allemaal kijken bij de aankoop van een huis?

Er staan heel wat huizen te koop als je zo snel even om je heen kijkt. Alleen is het wel zo, dat niets zo grillig is als de huizenmarkt. Gelukkig zijn er een aantal vaste waarden als je een leuk huis ziet of als er een appartement te koop staat. De makelaar zal in dit geval ook weer een onmisbare steun zijn. Mocht je er wel voor kiezen om zonder tussenkomst van een makelaar een huis te gaan kopen, zorg dat je dan voldoende financiële en juridische kennis hebt om hier geen problemen te krijgen. Bespeur je enige vorm van twijfel? Ga dan gewoon met de juiste professional in zee!

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor alles wat met huizen te maken heeft?

Je bent op de een of andere manier bij homify terecht gekomen. We vinden dat natuurlijk erg leuk en willen jou daarom ook zo goed mogelijk op weg helpen. De verkoop en aankoop van een huis vormen wat dat betreft eigenlijk maar een klein onderdeel. Dat neemt niet weg dat we je nog veel meer tips aan de hand kunnen doen, dan die in dit overzicht staan. Professionals uit binnen- en buitenland kunnen jou namelijk aanwijzingen, ideeën en inspiratie geven door middel van prachtige Ideabooks. Je kunt op die manier ook alvast enige inspiratie opdoen voor de toekomstige inrichting van je nieuwe huis. Welke stijl vind je bijvoorbeeld mooi en weet je al wat je zelf allemaal in je nieuwe huis kunt gaan doen als het op klussen aankomt? Vooral in dat laatste geval kunnen we jou weer doorverwijzen naar de experts die jouw woondromen uit kunnen laten komen. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor je huis, maar ook je tuin zal daarbij zeker niet vergeten worden. En nu hopen we vooral dat je wat met deze informatie kunt. Vergeet dan ook zeker niet om bij een van onze Ideabooks een reactie achter te laten, op die manier weten we namelijk elke dag opnieuw wat onze bezoekers belangrijk vinden. En tot slot willen we je heel veel succes wensen met een huis kopen!