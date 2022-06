Houtkachel

Genieten van de beweging in je gashaard?

Je wilt je huis verwarmen, maar dat doe je wel graag op een gezellige manier. Je houdt niet zo erg van een anonieme centrale verwarming, want je wilt ook wat beweging kunnen zien. Dan is een mooie gashaard een heel geschikte oplossing. Tik je in de zoekbalk bij homify de term ‘gashaard’ in, dan word je direct verrast. Je ziet allerlei mooie inbouw modellen die qua sfeer variëren van romantisch van vorm tot strak van lijn. Ook de maat van de gashaard kan nogal verschillen, welke jij kiest hangt af van de ruimte die je er in je muur voor hebt. Zit je graag met veel mensen om een gashaard heen, kijk dan ook eens naar de mogelijkheden voor in je tuin.

Pelletkachel los of inbouw?

Een heel ander soort verwarming is de pelletkachel. Die werkt niet op gas maar brandt op geperste korrels. Dit heeft als voordeel dat dit materiaal heel charmant brandt en is door de korrelstructuur ook heel goed te doseren. De pelletkachel staat vaak los, maar kan ook ingebouwd worden in je muur. Afhankelijk van de vorm van de ruimte waar hij in staat, zit je er naast, omheen of er gewoon voor. De pelletkachel is heel modern. Vooral bij lovers van design gooi je er hoge ogen mee. Vind je het leuk om met anderen over de pelletkachel van gedachten te wisselen, introduceer dan het onderwerp op ons internationale forum. Je komt zo direct in contact met andere liefhebbers van design, die over de pelletkachel vast zo hun eigen ideeën zullen hebben. Ook een pelletkachel kan naast een plek in de huiskamer natuurlijk evengoed in een andere ruimte staan. In de tuin onder de veranda of misschien op een mooie plek in jouw tuinhuis.

Genieten van een open haard?

Voor sfeer in je kamer kun je natuurlijk ook bij de open haard uitkomen. Die straalt op een heel charmante wijze rust en warmte uit. Heb je bij homify al eens naar de foto’s op de website gekeken, dan heb je vast al wel meer dan één open haard gezien. Een open haard doet het prachtig in je huiskamer, maar doet het ook prima in je slaapkamer, studeerkamer of gastenverblijf. Zit je graag ’s avonds in de tuin, dan verdient een open haard in de muur van jouw huis ook zeker een overweging. Je creëert met zo’n open haard een heerlijke sfeer, van knapperig brandend hout en heerlijke geuren. Nodig vrienden of familieleden uit op het terras in je tuin. Je weet zeker dat je ook op een koude avond lekker warm met z’n allen bij jouw open haard zit.

Gaskachel laten aansluiten?

Kies je voor een verwarming naast je centrale verwarming of misschien wel in plaats daarvan, dan is een gaskachel ook een oplossing die je zeker kunt overwegen. Je kunt hem in je woonkamer plaatsen, maar natuurlijk ook in elke andere ruimte van je huis. Zelfs op je terras doet een gaskachel het heel erg goed. Je kunt er naast gaan zitten en afhankelijk van de plaatsing ook er omheen. Heb je in je huis niet overal gasleidingen lopen, schakel dan een deskundige in die de gasleiding voor je aanlegt.

De ruimte opfleuren met een kachel?

Met name bij de aanleg van gas is deskundigheid van groot belang, want gas is een vluchtige stof die veilig door je huis moet worden geleid. Zet je ook een kachel op je terras of misschien in je tuinhuis, dan legt jouw deskundige daar ook de nodige aftakkingen naartoe. Waar jij dan ook een kachel die op gas werkt neerzet, je weet altijd dat hij veilig staat.

Je haard inpassen in de omgeving?

Je hebt besloten om je huis te versieren met een aparte haard. Die werkt op gas, blokken hout of misschien geperste pellets. Die haard wil je natuurlijk graag goed inpassen in de omgeving. Een leuke stoel erbij of misschien een tafel.

Blij worden van een houtkachel kopen?

Houd jij het qua sfeer graag lekker naturel, kies dan voor een houtkachel kopen. Dit brengt met zich mee dat je bij je huis een mooie opbergruimte voor houtblokken kunt bouwen. Een houtkachel kopen geeft je er ook direct een vrijetijdsbesteding bij. Je gaat nu voor je kachel hout verzamelen en kunt dit hout in je tuin in stukken hakken. Tegen het einde van de zomer bekijk je met gepaste trots de score in het opbergrek. Vakkundig heb je een groot aantal mooie blokken hout geproduceerd nadat je een houtkachel kopen ging. Een houtkachel kopen brengt ook met zich mee dat jij je in de natuur verdiept. Je stookt de ruimte niet op kolen en zorgt dat je hout koopt waarmee je de natuur ontziet. Een houtkachel kopen maakt ook je vrienden blij. Je zet de kachel neer in je huiskamer of de tuin en samen geniet je van de aantrekkelijke sfeer. Jouw kachel die brandt op mooie stukken hout, verhoogt elke dag opnieuw optimaal de sfeer!