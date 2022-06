Wat valt er allemaal te weten over houten vloeren?

Houten vloeren: de een heeft er helemaal niets mee, terwijl het voor de ander een grote woondroom is. Onder welke categorie jij valt weten wij natuurlijk niet, maar we hopen stiekem dat het de laatste is. Over houten vloeren kun je namelijk heel wat vertellen. Op het gebied van sfeer is het een prachtig element in verschillende ruimtes in je huis, maar het is ook een hele duurzame manier om de waarde van je huis te verhogen. Hoe vaak hoor je niet dat mensen heel erg trots zijn op hun huis met parket, een eiken vloer of een ander soort houten vloer. Laminaat (of een ander type vloer) kan trouwens ook een prima variant zijn op dat gebied. Wel is het zo dat je bij houten vloeren een beetje extra kennis nodig hebt op het gebied van onderhoud. En misschien wil je zelf wel graag de handen uit de mouwen steken om bijvoorbeeld een laminaatvloer te gaan leggen. Ook dan is wat extra kennis van zaken helemaal niet weg. Maar homify is meer dan dat: we helpen je ook graag op weg om de juiste professional te vinden die jou verder kan helpen. Een leverancier of een vloerlegger zijn vrijwel altijd ‘noodzakelijke’ experts als het op houten vloeren aankomt. Kortom: er valt meer dan genoeg te vertellen. Heb je zin om mee te gaan op deze ontdekkingsreis?

Welke verschillende houten vloeren zijn er allemaal op de markt?

Een houten vloer is een houten vloer zou je misschien denken. Als je dat in je hoofd hebt, dan zijn wij graag bereid om jou hierover een positief lesje te leren. Eerst is het van belang om drie verschillende types houten vloeren te kunnen onderscheiden. Je hebt de ‘pure’ houten vloeren zoals een eikenhouten vloer die is opgebouwd uit eiken planken. Een massieve vloer die vooral in oudere huizen ontzettend veel sfeer geeft. Stel je voor: brede eikenhouten planken met een schitterend bijpassend klassiek of rustiek interieur. Om van te watertanden toch? Naast de massieve houten vloeren, heb je ook de parketvloeren die jouw huis een chique tintje kunnen geven. Een parketvloer is een vloer die uit samengestelde stukjes hout bestaat. Vooral in oudere dansstudio’s kwam je ze vroeger vaak tegen. Maar ook in een woonhuis geeft zo’n vloer een schitterend effect. Wel heeft dit type houten vloer het nodige onderhoud nodig, maar daarover later meer. Naast het gewone pakket heb je ook lamelpakket dat uit twee verschillende lagen bestaat en in feite de overgang vormt naar het laatste type vloer waarin hout verwerkt is. We hebben het dan uiteraard over laminaatvloeren. Zo zie je maar dat er op dit gebied heel wat dingen te leren en ontdekken valt. Als je geïnteresseerd bent, dan moet je zeker verder lezen.

Welke professionals kunnen mij helpen met houten vloeren?

De experts die je in moet schakelen voor een houten vloer kunnen ook weer heel divers zijn. Allereerst is het van belang om te weten wat voor soort werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. Bij het bouwen van een nieuw huis moet je vanaf nul gaan beginnen. Je kunt in zo’n geval een interieurarchitect of een interieurontwerper vragen om er voor te zorgen dat er een houten vloer in je huis komt. Wel moet je dan vanzelfsprekend een keuze maken uit de verschillende types vloeren die hierboven omschreven zijn. Dat hangt in zo’n geval volledig af van jouw voorkeuren en jouw budget. Bij nieuwbouw zorgt de verantwoordelijke expert meestal voor het inschakelen van een professional op het gebied van vloeren, maar als je een bestaand huis hebt gekocht dan zal je daar zelf naar op zoek moeten gaan. Er zijn heel wat woonwinkels en speciaalzaken die jou dan verder kunnen helpen. Of misschien ga je zelf wel de handen uit de mouwen steken. Verder is het zo dat je bij een houten vloer altijd na moet denken of er gespecialiseerd onderhoud moet worden uitgevoerd. Zeker bij eikenhouten vloeren is het soms noodzakelijk dat een expert reparaties verricht. En als je geen tijd hebt om zelf je houten vloer goed schoon te maken, dan zijn er ook nog altijd schoonmaakbedrijven die een gespecialiseerde reiniging uit kunnen voeren.

Wat kan ik zelf doen met houten vloeren?

Als je een houten vloer in je huis hebt, dan kun je zelf ook je steentje bijdragen. Zo’n vloer zelf leggen is een wel heel erg specialistisch werkje, maar een beetje klusser kan natuurlijk wel met een laminaatvloer aan de slag gaan. Zorg dan wel voor een hele goede planning en haal alle gereedschappen in huis die je nodig hebt. Vaak is het wel zo dat het ontzettend veel voldoening geeft om een laminaatvloer zelf te leggen. Denk wel om de ondervloer in dat geval, die is namelijk minstens zo belangrijk als de laminaat laag zelf. Het voordeel van een laminaatvloer is dat die in principe geen onderhoud nodig heeft. Stofzuigen en dweilen met een statische of licht vochtige doek is genoeg om deze vloer jarenlang mooi te houden. Eikenhouten vloeren en parket vragen iets meer aandacht. In sommige gevallen moet je parket schuren voor groot onderhoud en vervolgens weer een speciale lak- of waslaag aanbrengen. Als je dit zelf niet ziet zitten, kun je dit ook aan een professional uitbesteden. Voor de klussers: zorg dat je altijd precies de instructies volgt die bij een vloer horen, anders kan er heel wat misgaan en kan je vloer onherstelbaar beschadigd raken.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor houten vloeren?

Een houten vloer kan je op heel veel verschillende plekken tegenkomen en dat kan dan ook gelijk een inspiratiebron zijn. Verder geven woonmagazines en tijdschriften je een prima indruk. Maar voor de meest uiteenlopende informatie moet je toch online kijken. Op homify bijvoorbeeld! Elke dag worden weer nieuwe projecten geplaatst die je alle inspiratie kunnen geven die jij nodig hebt. En je kunt dat alles gewoon vanaf de bank of vanuit je luie stoel bekijken. Heb je voor nu genoeg informatie? We wensen je heel veel succes!