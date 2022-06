Hortensias snoeien

Wat weet jij over snoeien hortensia?

Het is vast niet voor niets dat je op de zoekterm ‘snoeien hortensia’ zoekt. Je wilt gewoon eens weten hoe je nu eigenlijk een hortensia snoeien moet. Over het algemeen is ‘snoeien hortensia’ niet zo moeilijk. Je kunt de plant heel gemakkelijk in een vorm snoeien die het beste in jouw tuin past. Maar wil je rekening houden met de bloei, dan zijn er wel een paar dingen die je over ‘snoeien hortensia’ moet weten. Bijvoorbeeld dat bij sommige soorten de nieuwe knoppen van de plant direct onder de uitgebloeide bloemen worden aangemaakt. De uitgebloeide bloemen behoor je gewoon aan de plant te laten zitten tot het volgende jaar in april. Ze dienen ervoor om de knoppen van nieuwe bloemen te beschermen. Snoei je de bekende boerenhortensia op een bepaald moment rigoureus terug, dan heb je in dat seizoen nagenoeg geen bloemen. Bij deze populaire soort bloeien die alleen op meerjarig hout. ‘Snoeien hortensia’ houdt bij deze soort in dat je het veiligst af en toe enkele dikke takken aan de voet van de plant wegsnoeit.

Zelf snoeien of overlaten aan een deskundige?

Zelf snoeien of overlaten aan een deskundige?

Snoeien in je tuin is niet alleen nuttig, het is ook een heel leuk tijdverdrijf. Door je tijdens het snoeien te focussen op de planten in je tuin, vind je tijdens je tuinwerkzaamheden een zekere rust. Snoeien doe je graag na een drukke werkdag. Het geeft je de kans om even op iets heel anders te focussen. Snoeien betekent ook dat je scheppend bezig bent. Je brengt de planten in vorm en creëert een mooi verzorgde omgeving. Wil je meer over snoeien weten, dan zoek je dit op internet eenvoudig op. Maar niet iedereen heeft genoeg tijd om te snoeien of heeft er voldoende interesse in. In dat geval kun je een expert inhuren waardoor je er zelf geen tijd aan verliest. Natuurlijk is dit een afweging die je zelf bij het snoeien moet maken. Je krijgt er een mooie tuin voor terug zonder tijdverlies.

Welke hortensia kopen?

Op het forum bespreek je met elkaar natuurlijk niet alleen het snoeien van je planten. Ook een hortensia kopen vormt een geliefd onderwerp. Van deze plant zijn er vele mooie soorten, zodat je door andere bezitters al gauw aan nieuwe ideeën geholpen wordt. Naast de boerenhortensia kun je ook de pluimhortensia als prachtige hortensia kopen. Maar daarmee ben je nog lang niet klaar, want ook de mooie hortensia annabelle is voor veel mensen een absolute hit. Ga je deze hortensia kopen, dan weet je dat je met snoeien niet moeilijk hoeft te doen. In maart kun je hem rustig tot dertig centimeter boven de grond terug knippen. Enkele maanden later staat hij met bolvormige bloemen weer prachtig in bloei. Je kunt het snoeien ook enigszins beperken, dan bloeit deze soort op steviger hout. Ook kun je een hortensia kopen die rustig klimt. Snoeien is bij deze plant niet nodig, tenzij je dit zelf wilt doen vanwege de vorm.

De wereldberoemde hortensia annabelle aanschaffen?

De wereldberoemde hortensia annabelle aanschaffen?

De witte sneeuwballen van de hortensia annabelle zijn wereldberoemd. Maar de hortensia annabelle is er niet alleen in het wit, je kunt hem ook kopen in het roze. Laat je de hortensia annabelle rustig groeien, dan vormt zich uiteindelijk een enorme struik. Staat deze in bloei dan geeft dit echt een overweldigend effect. Toch laat de plant zich heel eenvoudig snoeien, om daarna weer verder te pronken met zijn bloemenpracht. Twijfel je nog over de te kiezen kleur, kijk dan welke planten er al in de buurt staan bij jouw aan te schaffen hortensia annabelle. Je kunt rekening houden met overeenstemmende kleuren, maar ook contrasten zorgen in je tuin voor een speels geheel.

Pluimhortensia inpassen in je tuin?

Een heel ander type is de pluimhortensia. Hoewel deze vaak in helder wit wordt afgebeeld, is hij er ook in allerlei tinten roze en gebroken wit. Een pluimhortensia combineert uitstekend met de andere hortensia soorten. Hij steekt prachtig af naast de boerenhortensia of de hortensia annabelle. Maar je kunt de pluimhortensia natuurlijk ook heel goed met andere plantensoorten combineren. Denk aan planten met een donkergroen blad of kies voor een gemêleerde soort. Maak je van de pluimhortensia een lange haag, dan zal je versteld staan van de weelderigheid die deze soort in je tuin uitstraalt. Komen je vrienden op het juiste moment bij jou op bezoek, dan zullen ook zij zich verwonderen over de pracht en praal die de pluimhortensia in je tuin teweeg brengt.

Al eens op een hortensia kwekerij geweest?

Al eens op een hortensia kwekerij geweest?

Breng eens een bezoek aan een hortensia kwekerij. Je kunt informatie uitwisselen over nieuwe soorten die je op de hortensia kwekerij hebt ontdekt. Ook kun je andere geïnteresseerden wijzen op speciale kleuren.

Weet jij genoeg over hortensia soorten?

Weet jij genoeg over hortensia soorten?

Je hebt inmiddels begrepen dat er veel hortensia soorten zijn. Die hebben allemaal hun eigen behandeling nodig en in het bijzonder een eigen wijze van snoeien. Dit laatste steekt soms behoorlijk nauw, want anders krijg je in de zomer aan deze soort plotseling geen bloemen. Ben je onzeker over je eigen kennis, of heb je gewoon weinig tijd, dan kun je een deskundige inhuren.