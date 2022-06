De natuurlijke schoonheid van een hardhouten vloer moet niet worden onderschat bij het creëren van een warm en sfeervol interieur. Hardhout is een prachtig materiaal. Het is levend, duurzaam, supersterk en blijft altijd actueel. De reden om voor hardhout te kiezen wordt direct al duidelijk uit de benaming: het is hard, oersterk en duurzaam. Hoe harder de houtsoort deste beter is deze bestand tegen intensief gebruik en slijtage. Tegenwoordig wordt het meeste hardhout speciaal gekweekt in productiebossen en is er dus geen schade voor het milieu. Kortom redenen genoeg om te kiezen voor zo’n mooie hardhouten vloer.

Voordelen van een hardhouten vloer

Naast de mooie warme uitstraling en uitgebreide keuzemogelijkheden zijn er nog meer redenen om te kiezen voor zo’n sfeervolle hardhouten vloer. Een hardhouten vloer is tijdloos en een investering waar je jarenlang plezier van hebt. De kwaliteit is hoog en een hardhouten vloer verhoogt ook de waarde van je huis. Je kunt de vloer gemakkelijk reinigen en onderhouden. Een houten vloer is hygiënisch en hypo allergeen en dus zeer geschikt voor mensen met stofallergie of astma. Bij schade kun je de vloer gemakkelijk laten repareren of renoveren door specialisten en daarnaast is een hardhouten vloer ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld vloerverwarming.

Welke mogelijkheden zijn er?

De keuze voor een houten vloer is nog steeds bij velen favoriet. Maar welke vloer te kiezen? Er zijn onnoemelijk veel houtsoorten, bewerkingen en soorten vloeren. Daardoor kan het soms lastig zijn om te kiezen. In het algemeen kun je kiezen voor een massieve plankenvloer of parket. Bij massieve planken is de hardhouten vloer van ruw onbewerkt hout. Deze hardhouten vloer oogt robuust en toont meer naden en noesten van het hout. De parketvloer is goedkoper en heeft een gladde houten toplaag van een aantal millimeter op een MDF onderlaag. Deze toplaag is in stroken verlijmd en de parketvloer kun je in allerlei verschillende patronen leggen. Daarnaast zijn er verschillende bewerkingen mogelijk van het hout zoals greywash, whitewash, gerookt en verouderd. Bekijk voorbeelden op stalen om te bekijken welke stijl het beste bij jou en je inrichting past.

Hoe onderhoud je de hardhouten vloer?

De hardhouten vloer reinig je bij voorkeur met handwarm water en een speciaal reinigingsproduct. Je zorgt voor goede inloopmatten bij de deuren om je vloer optimaal te beschermen tegen krassen, vuil en steentjes. Bij sommige hardhouten vloeren dien je alleen de toplaag met olie of wax eens in de paar jaar te vervangen. Bij andere hardhouten vloeren moet het oppervlak licht opgeschuurd worden en opnieuw gelakt. Hoe vaak dit nodig is, is afhankelijk van het gebruik en de soort en hardheid van de vloer.