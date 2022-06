Heerlijk wegdromen bij speelse vlammen in je interieur?

Dan ben je toe aan één van de prachtige haarden in je woonkamer of andere ruimte in je huis. Voordat je kiest wil je natuurlijk rustig inspiratie opdoen. Bij Homify is dat niet moeilijk want de meest aantrekkelijke interieurfoto’s rollen over je scherm.

Even de tijd nemen voor inspiratie? Inspiratie opdoen is één van de leukste dingen voordat je overgaat tot het inrichten van je huis. Elke kamer verdient aandacht en je woonkamer nog het meest. Kies je voor een gezellige en ontspannen sfeer, dan mogen de haarden in jouw huis niet ontbreken. Op onze website vind je een prachtig overzicht als je kiest voor de zoekingang ‘Producten’. ‘Woonkamer’ staat hierna links in je scherm en daaronder een ruime lijst met keuzes als je ‘Woonkamer’ met je muis aanklikt. ‘Open haarden & Accessoires’ is wat je zoekt. Je vindt een overzicht met bijna 3.000 foto’s. Neem voor het bekijken rustig de tijd, want met zoveel inspiratie ben je niet gauw klaar.

Over haarden van gedachten wisselen?

Niet alleen onze prachtige foto’s bieden je heel veel inspiratie. Voor geïnteresseerde lezers voeren wij online ook ons aantrekkelijke magazine. Je kunt er lezen over allerlei ruimten in en om je huis, terwijl al deze verhalen met mooie foto’s worden geïllustreerd. Daarnaast is er natuurlijk ons internationale forum. Dit is echt een heel leuke bijzonderheid. Wil jij over haarden praten met andere geïnteresseerden, dan stel je gewoon een vraag of maak je een interessante opmerking. Gebruikers wereldwijd kunnen hierop reageren. Maar daar blijft het niet bij. Ook professionals in het interieurdesign weten ons forum goed te vinden. Het kan dus zomaar zijn dat je van één van hen een waardevol antwoord krijgt.

Haarden met een bepaalde stijl selecteren?

Homify heeft websites in bijna dertig landen. Uit elk van deze landen halen wij onze designfoto’s vandaan. Ben je de haarden op deze foto’s aan het bekijken, dan kun je naar wens kiezen voor een bepaalde stijl. Die stijl kan aan een regio zijn gerelateerd, zoals Aziatisch, Mediterraan of Scandinavisch. Daarnaast kan ook worden gekozen voor een specifiek type design, zoals bijvoorbeeld Industrieel, Modern, Minimalistisch of Tropisch. Door zo met de zoekmogelijkheden om te gaan, kan je het resultaat helemaal naar je hand zetten. Ook om de haarden vervolgens te installeren in je huis, is bij Homify in ruime mate hulp voorhanden. Klik op je favoriete foto en zet hem groot op het scherm. Je kunt dan heel eenvoudig een gratis consult of gratis offerte bij ons aanvragen. Wij schakelen in dat geval direct voor je door, naar een professional in jouw omgeving. Aan jou de keus om met hem of haar in zee te gaan en één van de prachtige haarden in jouw huis te laten plaatsen.