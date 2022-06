Voor iedere tuinbezitter met een leuk grasveld is het een jaarlijks terugkerend punt: de juiste gazon verzorging. Hoe moet je er nou voor zorgen dat het gras bij jou altijd groener is dan bij de buren? Je kunt een heel scala aan middelen en technieken gebruiken om er voor te zorgen dat dit het geval is. Maar wat als je nou weinig tijd hebt voor gazon verzorging? Er zijn dan altijd professionals te vinden die voor jou aan de slag kunnen gaan. En aangezien homify je ook graag met je tuin wil helpen, hebben we ook op dit gebied wat handige tips en aanwijzingen voor je.

Wat kan ik zelf doen op het gebied van gazon verzorging?

Met de juiste middelen en een beetje van je vrije tijd kun je er zelf voor zorgen dat jouw gras er altijd schitterend bij ligt. Bedenk je daarbij wel dat een gazon op de juiste manier moet worden aangelegd. De juiste voedingsbodem en waterafvoer zijn daarbij (zeker in een regenachtig klimaat) van het grootste belang. Als je niet zulke groene vingers hebt, dan kun je het beste een expert die aanleg laten verzorgen. Het onderhouden kun je vaak zelf doen: grasmaaien, bemesten, beluchten en bij droogte beregenen zijn de belangrijkste taken op het gebied van gazon verzorging.

Welke professionals kunnen mij helpen bij mijn gras en mijn tuin?

De hovenier is de eerste aangewezen professional om jou te helpen bij je gazon verzorging. Hij weet alles van gras, de juiste voeding voor je gras en het juiste onderhoud. Ontbreekt het jou aan tijd om echt goed voor je tuin te zorgen? Een hovenier of een tuinman kan dit werk prima van je overnemen! Het kost je dan misschien een beetje extra geld, maar je zult vrijwel nooit last krijgen van bruine plekken of verdord gras.

Waar kan ik meer informatie vinden over gazon verzorging?

Naast het inschakelen van een expert, kun je ook heel veel informatie op het internet vinden. Als je via een zoekmachine gaat zoeken kun je ontzettend veel antwoorden krijgen. Wil je het op een leuke manier al kant-en-klaar voorgeschoteld krijgen? Zoek dan even op homify wat er allemaal over gazons te vinden is. Op die manier moet het geen enkel probleem zijn om ook zelf je steentje bij te kunnen dragen. En anders is er op homify altijd wel een expert te vinden die jou tot grote steun kan zijn.