Feng shui is een oude Chinese leer die ervan uitgaat dat alles energie is en dat jouw energie zich vermengt met alles om je heen. Alle handelingen, gedachten, emoties en zelfs de windrichting en opstelling van je meubels bepalen de sfeer in huis. Feng shui brengt deze in balans waardoor er harmonie en een prettige atmosfeer ontstaan en daardoor minder spanningen en ruzies. Juist ingerichte ruimtes geven je energie of brengen rust waar lichaam en geest moeten ontspannen. Met feng shui creëer je dus een prettige leefomgeving. Wel zo prettig want je huis is natuurlijk de plek waar je dagelijks eet, slaapt en uitrust. Met een positieve chi kom je weer echt tot jezelf!

Hoe werkt feng shui?

De basis in de feng shui wordt gevormd door yin en yang. Yin (vrouwelijk, zwart) staat daarbij voor rust en stilte staat en Yang (mannelijk, wit) voor energie en licht . In je slaapkamer breng je dus meer yin-elementen aan en in je kantoor of de hobbyruimte meer yang-elementen. Via feng shui kun je negatieve plekken of elementen op eenvoudige wijze omzetten naar positief door er een andere stroming in aan te brengen.

Wat zijn de basisprincipes?

Feng shui gaat ervan uit dat jouw energie zich vermengt met de vitale energie in de ruimtes waar je aanwezig bent en zo van invloed is op je gezondheid en hoe je je voelt. Daarbij speelt ook de windrichting waarin je je bevindt een belangrijke rol. Het basisprincipe in feng shui is dat alles in beweging en met elkaar in verbinding staat. Kortom alles wat wij doen, zeggen, denken, beïnvloedt onze omgeving. Zo ook in je huis. Door daar bewuster mee om te gaan, kun je een prettiger atmosfeer creëren in je woonomgeving. En dat is tastbaar want we merken het direct wanneer we een ruimte met een nare sfeer binnenkomen.

Hoe creëer je die fijne balans in huis?

Basisregel van feng shui is het vermijden van rommel. Beperk je tot wat je echt nodig hebt en ook daadwerkelijk gebruikt, ruim regelmatig op en breng de rest naar de lokale kringloopwinkel. Besteed aandacht aan alle details en maak klusjes in huis af. De keuken dient schoon, licht en praktisch te zijn. Plaats er wat kruidenplanten en vers fruit. De woonkamer is eveneens licht en neutraal. Zorg dat er geen obstakels of donkere hoeken zijn die de goede doorstroming van energie hinderen. Plaats veel planten want deze geven zuurstof en hebben een positieve invloed op de chi. Maak de sfeer warm en gezellig. De slaap- en badkamer zijn een plaats van ontspanning en sensuele energie. Kies er voor warme kleuren, sfeerverlichting of kaarsen en vermijd elektronische apparatuur.