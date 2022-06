Eigen huis en tuin

Fantastisch design in je huis?

Je huis is de belangrijkste plek om te zijn. Hier ben jij jezelf en kun je alles naar je eigen hand zetten. Dit geldt voor de dingen die je in je huis doet en natuurlijk ook voor de keuze van je interieur. Heb je oog voor goed design, dan is er niets leukers dan je huis daarmee uit te rusten. Maar waar haal je goede ideeën vandaan? We geven je een makkelijk antwoord op die vraag: kijk gewoon eens op de website van homify. Op deze website kom je foto’s tegen voor elke ruimte in je huis. Stuk voor stuk zijn deze foto’s gevuld met fantastisch design. Dit hebben we natuurlijk niet allemaal zelf bedacht, we hebben het voor jou van over de hele wereld naar onze website gehaald.

Inspiratie bij een eigen huis bouwen?

Hoe wij dat hebben gedaan? Voor een internationale organisatie als homify is dit niet zo moeilijk. In bijna dertig landen zetten wij de toon op het gebied van mooi design. Wil jij je eigen huis bouwen, dan komen daar heel veel bijzondere ideeën vandaan die wij graag met je delen. Kijk je op onze website rond, dan kun je per ruimte van je toekomstige huis inspiratie opdoen. Een eigen huis bouwen begint natuurlijk met een eerste ontwerp. Door goed te kijken naar de ruimtes die wij je tonen, kun je in de bouwtekeningen alvast rekening houden met indeling en vorm. Inspiratie opdoen voor een eigen huis bouwen doe je ook door kennis te nemen van de tuinideeën die we je tonen. Want ook de ruimte rondom je toekomstige huis wil je graag voorzien van aantrekkelijk design.

Huis en tuin een harmonieus geheel?

Je huis en tuin horen bij elkaar. Kies je in jouw huis voor een bepaalde stijl, dan kun je die op sierlijk wijze doortrekken naar je tuin. Op onze website hebben we hier rekening mee gehouden. Zoek je inspiratie voor je huis en tuin in een bepaalde stijl, dan kun je deze stijl direct uit het linker menu kiezen. Aziatisch, industrieel, landelijk, modern of Scandinavisch; het is slechts een greep uit de mogelijkheden die er zijn. Het voordeel van een keuze voor een bepaalde stijl is dat jij je huis en tuin in harmonie vorm geeft.

Nieuw huis bouwen en voorpret delen?

Ontwerp- en bouwfase van een nieuw huis nemen de nodige tijd in beslag. Het leukste dat je hieraan ontleent is de grote mate van voorpret. Een nieuw huis bouwen biedt je de mogelijkheid om lang gewenste vormen in je eigen huis aan te brengen. Toch kan het zo zijn dat jouw kennis op bepaalde gebieden nog wat tekortschiet. We nodigen je daarom uit om deel te nemen aan ons internationale forum. Daar vind je ook anderen die een nieuw huis bouwen en hiervoor graag inspiratie willen opdoen. Je kunt dan informatie uitwisselen met elkaar en misschien kom je samen ook weer op nieuwe ideeën. Je gesprekspartner hoeft bovendien niet Nederlands te zijn maar kan ook wonen in één van de vele andere landen.

Oppervlakte huis en tuin krap of ruim?

Iedereen heeft een ander huis en ook de grootte ervan is heel verschillend. Woon je in de Randstad dan is de grond erg duur en moet je vaak concessies doen aan de oppervlakte huis en tuin. Komt je nieuwe huis in Zuid-Nederland te staan dan is de ruimte vaak al wat groter. Ver naar het oosten zijn oppervlakte huis en tuin al heel wat beter betaalbaar en ook in het noorden van ons land kun je behoorlijk wat ruimte kopen voor een acceptabele prijs. Je oppervlakte huis en tuin bepaalt de keuze voor het design op onze website. Op de getoonde foto’s zie je afwisselend kleine en grotere ruimtes. Over het algemeen is van belang dat je naast goed gekozen design voldoende leefruimte in je kamers overhoudt.

Grond kopen dicht bij het centrum?

De eerste stap bij de bouw van een eigen huis is grond kopen. Hoe dichter je komt bij het centrum van dorp of stad, hoe hoger de prijs is van deze grond. Hecht je veel aan ruim design, kies dan voor een kavel die je hiervoor genoeg ruimte geeft. Door de hoge mate van mobiliteit die we tegenwoordig hebben, steekt de afstand tot het stadscentrum veel minder nauw. Grond kopen op een wat grotere afstand van het centrum levert ook het voordeel van een rustiger leefomgeving op. Hierdoor kun je nog veel meer in rust genieten van al het door jou zorgvuldig samengestelde nieuwe design.

Zelf je tuin aanleggen?

Na de bouw van je nieuwe huis wil je natuurlijk ook een mooie tuin aanleggen. Je hebt inmiddels waarschijnlijk al je intrek genomen in je nieuwe huis. Je tuin aanleggen kun je geleidelijk doen door stapsgewijs zelf de mooie elementen in je tuin aan te brengen. Maar een tuin aanleggen is ook bij uitstek iets dat je kunt laten doen door een expert. Homify helpt je graag om hiervoor de juiste persoon te vinden. Via onze website kun je heel eenvoudig een gratis consult of een gratis offerte bij ons aanvragen voor een tuin aanleggen. Uit onze database kiezen wij dan een professional die bij jou in de buurt actief is. Wil je graag met meerdere deskundigen in contact worden gebracht, dan kunnen wij dit ook voor je regelen.

Hulp inschakelen bij een tuin uitbreiden?

Natuurlijk geldt dit niet alleen bij het aanleggen van een nieuwe tuin. Ook een tuin uitbreiden kan al reden zijn om hulp van een professional te vragen. Vooral een uitbreiding die op een natuurlijke wijze moet worden ingepast is moeilijk zelf te realiseren. Een professional heeft veel meer ervaring met een tuin uitbreiden op deze wijze, omdat hij of zij dit bijna dagelijks doet. Laat je door homify naar de juiste persoon verwijzen en bespreek daar in alle rust je plannen mee. Natuurlijk zijn consult en offerte vrijblijvend, dus gebruik maken van onze service is beslist een poging waard.

Tuin uitbreiden door verkaveling?

Breid je jouw tuin uit, dan kan deze mogelijkheid ook zijn ontstaan door verkaveling van grond bij jou in de buurt. Liepen tuinen van verschillende huizen eerst nog onhandig door elkaar, de verkaveling trekt deze situatie letterlijk recht. Maak je van verkaveling gebruik, dan wordt je tuin pas mooi bij het kiezen van geslaagd design voor het geheel. Zoek je inspiratie voor je nieuwe tuin, neem dan onze foto’s van tuinen eens zorgvuldig door. Of je nu je tuin uitbreidt door het kopen van extra grond of door verkaveling, het vormen van een nieuwe eenheid in je tuin is beslist de moeite waard. Neem er dus de tijd voor en ga lekker aan de slag!