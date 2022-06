Eigen huis

Wat moet ik allemaal weten over een eigen huis?

‘Een eigen huis, een plek onder de zon.’… Ruim twintig jaar geleden was dit liedje van de Nederlandse zanger René Froger overal te horen. En nog hoor je dit vrolijke en tegelijk ook melancholische liedje regelmatig tijdens een feestje, op de radio of bij een andere gelegenheid waar Nederlandstalige muziek klinkt. De kern van het liedje, een eigen huis, willen we vandaag even met jou onder de loep gaan nemen. Je denkt misschien dat dit een luxe is die niet iedereen zich kan veroorloven, maar het is eigenlijk voor niemand onmogelijk. Sommige mensen kiezen er toch bewust voor om geen huis te kopen, omdat ze die verantwoordelijkheid niet willen dragen. Maar het is juist zo leuk om een eigen huis en tuin (net zoals in het tv-programma) te hebben. Het is echt de plek die van jou en jouw gezin is. Alleen, of samen met je partner, ben je verantwoordelijk voor het instandhouden van je eigen plekje op aarde. Hoe leuk is dat?! Maar wat praktische tips en aanwijzingen kunnen natuurlijk ook erg goed van pas komen. Hoe kom je aan een eigen huis en waar moet je allemaal om denken als je een huis gaat kopen? En hoe kom je ooit weer van een huis af als je wilt gaan verhuizen? En in de tussentijd leef je in zo’n huis: wat moet je dan allemaal in de gaten houden en welke experts kunnen je daarbij helpen? Om op al deze vragen antwoorden te geven, hebben we even kort en bondig wat punten voor je op een rijtje gezet.

Hoe kom ik aan een eigen huis?

In één zeer korte zin zouden we je aan het werk kunnen zetten: door een huis te kopen. Punt, klaar, basta! Maar zo gemakkelijk gaat het in de praktijk natuurlijk niet. Stel je voor: jij en je partner hebben nog geen kinderen, maar willen met het oog daarop wel samen een huis gaan kopen. Wat moet je dan doen? Je zou direct naar een makelaar kunnen stappen, maar tussen jou en je man, vrouw, vriend of vriendin zal van tevoren toch eerst heel wat besproken moeten worden. Je moet daarbij vooral denken aan het bepalen van het bedrag dat je uit wilt gaan geven, de plek waar je wilt gaan wonen en het type huis waar je naar op zoek wilt gaan. Als je daar een wat duidelijker beeld bij hebt, dan kun je op zoek gaan naar een bank of hypotheekadviseur om te zien wat er op financieel gebied allemaal mogelijk is. Wij kunnen je op dat gebied moeilijk advies geven, omdat we natuurlijk niet in jouw of jullie portemonnee kunnen kijken. Als je een beeld hebt van de financiële situatie, dan is het vooral zaak om bij een makelaar te gaan kijken of informeren. Uiteraard kun je ook eerst online op zoek gaan naar woningen die te koop staan of naar eventuele nieuwbouwprojecten. En als het dan zover is koop je een mooie woning waar je hopelijk heel wat jaren woonplezier kunt beleven.

Welke professionals heb ik allemaal nodig als ik een eigen huis heb?

Het verschilt van geval tot geval als het gaat om de experts die je nodig hebt als je een eigen huis hebt. Waar het op de aankoop aankomt heb je, zoals al besproken, vaak een hypotheekadviseur en een makelaar nodig. Maar je voelt het al aankomen dat je er dan nog niet klaar mee bent. Wel is dat vooral afhankelijk van jouw situatie. Als je namelijk een gevorderde klusser bent, dan kun je een nieuw huis flink opknappen of zelfs een eigen huis bouwen. In de meeste gevallen is het echter toch zo dat je voor je huis en tuin andere specialisten nodig hebt. Bij de aankoop van een oud huis is het heel vaak zo dat je eerst moet gaan verbouwen voordat je er echt lekker kunt wonen. In zo’n geval heb je eerst een architect of een interieurarchitect nodig die voor jou aan de slag gaat om een mooi plan te ontwerpen. Maar ook dan ben je nog niet klaar: het plan moet nog worden uitgevoerd. Een aannemer of een bouwonderneming kan zo’n klus op zich gaan nemen. Als de basis van het huis goed is, kan het zijn dat je meer specifieke professionals nodig hebt. Denk daarbij aan een loodgieter die de waterleidingen en afvoeren kan vervangen of die een bijdrage kan leveren aan het installeren van een keuken. Een keukenplanner kan in zo’n geval ook veel voor je betekenen. En vergeet ook niet de rol van een elektricien. Hij kan hetzelfde doen als de loodgieter, alleen dan op het gebied van elektriciteit. Laten we verder ook vooral de tuin niet vergeten: een tuinarchitect, hovenier of tuinman kan daar zijn steentje heel goed aan bijdragen.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor mijn eigen huis?

Als je een nieuw huis gaat kopen (of misschien zelf een huis gaat verkopen), zit je vaak al boordevol ideeën. Een leuke keuken in een bepaalde stijl, een leuke eetkamerset en niet te vergeten een relaxte zithoek voor in de woonkamer. De mogelijkheden zijn aan de andere kant zo ontzettend uitgebreid, dat het mogelijk is dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. In zo’n geval kan een meubelboulevard of een woonwinkel een grote uitkomst zijn. Ga daar alleen of samen eens heen op een vrije dag en laat je lekker inspireren door alle voorbeelden die je daar kunt vinden. Toch is dit niet de enige optie: je kunt namelijk ook heel goed op zoek gaan naar magazines waarin de mooiste interieurs een plekje hebben gekregen. Je kunt dan heerlijk op de bank op een ontspannen manier gaan kijken hoe jouw toekomstige inrichting er uit gaat zien. Maar nog handiger is het om hier even lekker op homify rond te gaan neuzen. We geven je inspiratie op alles wat met je huis te maken heeft en ook de tuin wordt daarbij zeker niet vergeten. Dat geldt trouwens zowel voor een piepkleine studio midden in de stad, als voor een grote villa met een rieten dak in een prachtige landelijke omgeving. We staan met al deze mooie voorbeelden op elk moment van de dag voor je klaar.