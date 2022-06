De eengezinswoning is tegenwoordig zo ontzettend ingeburgerd geraakt, dat je er eigenlijk niet eens meer bij stilstaat wat het nou eigenlijk betekent. Een eengezinswoning is bedoeld, zoals de naam het natuurlijk ook al zegt, voor één gezin. Nu is dat de normaalste zak van de wereld dat je met één gezin in een huis woont, maar dat is vroeger ook vaak heel anders geweest. Zeker in armere volkswijken was het helemaal niet vreemd dat er meerdere gezinnen in één (kleine) woning woonden. Gelukkig zijn die tijden voorbij en is een eengezinswoning een heerlijk onderkomen waar je na een dag hard werken of studeren lekker thuis kunt komen.

Wat voor types eengezinswoning zijn er te vinden?

Bij eengezinswoning denk je in eerste instantie aan een echt huis. Een rijtjeswoning, een twee-onder-een-kap of een vrijstaande woning. Dit zijn de huizen waar doorgaans een gezin woont. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat appartementen en bovenwoningen die in feite als eengezinswoning dienstdoen. De ouderdom van deze huizen kan ook heel erg verschillend zijn. Nieuwbouw, een jaren 30 woning of een huis dat nog veel ouder is. Wat vind jijzelf de meest aantrekkelijke woning op dit gebied? Als je op zoek bent naar een nieuw huis is het erg belangrijk om je dat af te vragen.

Waar moet ik allemaal rekening mee houden als ik een nieuwe woning wil bouwen?

Het bouwen van een nieuwe woning, of het nou om een eengezinswoning of een heel ander type woning gaat, is meestal een hele onderneming. Als je dit teveel moeite vind, zou je natuurlijk bij voorbaat al voor een bestaande woning kunnen kiezen. In beide gevallen is het belangrijk dat je weet wat je budget is. Bij nieuwbouw ga je vervolgens op zoek naar een architect of een bouwonderneming. Ook moet je natuurlijk weten waar je het huis wilt laten bouwen.

Hoe vind ik ideeën en inspiratie voor eengezinswoning?

Het ligt er in eerste instantie natuurlijk aan of je gaat verhuizen of dat je in hetzelfde huis blijft wonen. Maar in beide gevallen zijn er vergelijkbare manieren om aan ideeën en inspiratie te komen. Kijk eens rond bij bekenden met een leuk huis of ga lekker online kijken wat je allemaal kunt vinden. Tussen de vele duizenden Ideabooks die door homify aangeboden worden, kun je ook heel wat leuke voorbeelden vinden van eengezinswoningen. Het moet dus voor jou geen enkel probleem zijn om leuke ideeën tegen te komen.