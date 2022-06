Douchecabine



Inloopdouche bouwen in je huis?

Wil je in jouw huis een moderne badkamer creëren? Dan hoort daar misschien wel een inloopdouche bij. Heb je al eens op de foto’s van homify gekeken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Een inloopdouche is prettig omdat je er zonder omhaal onder stapt. Ook is hij heel makkelijk in het onderhoud omdat je slechts de muren schoon hoeft te houden. Een inloopdouche is ook ruim. Douche je dus geregeld met z’n tweeën dan kun je er makkelijk samen onder gaan staan. Natuurlijk zijn er ook grote verschillen. Welke keuze maak je bijvoorbeeld voor de betegeling van de wand? Kies je voor grote tegels en houd je ze juist liever klein? Ook het egaal afwerken van de wand is mogelijk en geeft je inloopdouche weer een compleet andere look.

Douchewand voor de ruimtelijkheid?

Ga je voor ruimtelijk, dan is een douchewand helemaal jouw ding. Het is daarvoor wel nodig dat je in jouw badkamer ook echt voldoende ruimte hebt. Een douchewand is dus niet een ruimte rondom, maar slechts een locatie langs een wat langere wand waar jij kunt douchen wanneer je wilt. Toch bestaat de douchewand ook in kleiner formaat. Alleen schuif je bij een beperkte ruimte iets meer de richting op van een doucheruimte waar je inloopt. Ook voor de douchewand geldt dat je hem kunt afwerken zoals je wilt. Het mooist blijft de douchewand met tegels, omdat je die heel makkelijk schoonmaken kunt. Een douchewand is trendy en maakt je doucheruimte behoorlijk eigentijds. Wil je wat meer inspiratie over de douchewand opdoen, lees er dan eens over in ons gratis online magazine. Je krijgt hier ook handige tips over het afscheiden van de ruimte. Daarbij besteden we aandacht aan allerlei luxe methodes, maar ook over het afscheiden van je douchewand op een heel eenvoudige manier.

Kun jij sanitair zelf aanleggen?

Bij het inrichten van je doucheruimte speelt vooral het sanitair een belangrijke rol. Kranen en gekozen douche vormen immers belangrijke bestanddelen in die ruimte. Kies je voor een kleine handdouche of laat jij je liever beregenen door een douchekop met maximale doorsnede. Ook kun je beide combineren en gebruik je de douchekop die op het moment van douchen het beste bij je stemming past. De aanleg van een goede doucheruimte vergt het juiste inzicht in de plek waar de leidingen moeten lopen. Zij moeten op de juiste plaats zitten om het water aan te voeren voor je sanitair. Dit sanitair moet op haar beurt weer netjes passen in de ruimte van je douche. Een klus kortom die je het beste kunt overlaten aan een ervaren deskundige die dit werk dagelijks doet.

Douchebak netjes laten plaatsen?

Ditzelfde geldt voor de aanleg van de vloer in je douchruimte of voor het plaatsen van de douchebak. Die douchebak moet op de juiste wijze worden ondersteund en dient natuurlijk perfect recht te liggen. Ook om je bij de plaatsing van een douchebak te laten assisteren moet je bij een ervaren professional zijn.

Welk badkamermeubel kies jij?

Natuurlijk kun je in de aanvraag van een offerte of consult een aantal zaken combineren. De plaatsing van het badkamermeubel bijvoorbeeld of de plaatsing van de kraan.

Stoomcabine voor optimaal relaxen?

Ben jij wel in voor een aparte ervaring in je eigen huis, dan is een stoomcabine vast wel iets voor jou. Je kunt ze volstoppen met luxe details en op onze website zijn er een aantal voorbeelden te zien. Het zijn prachtige ruimtes waar de benaming wellness absoluut tot zijn recht komt. Ben je in voor een langdurig moment om te relaxen, dan is een stoomcabine echt een aanrader in je huis. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om deze stoomcabine te laten bouwen in een mooi bijgebouw. Wat dacht je bijvoorbeeld van een tuinhuis waar je in jouw stoomcabine ontspannen de tijd kunt doorbrengen.

Badkamer ontwerpen en hierover praten met anderen?

Een badkamer ontwerpen is een heerlijk proces. Je hebt een plan en wilt dit graag tot uitvoer brengen. Voordat je tot badkamer ontwerpen overgaat, wil je misschien ook met anderen hierover praten.