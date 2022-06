Decoratie ideeën: wat wel te doen?

Decoratie is de manier bij uitstek om jouw persoonlijke stijl en smaak binnen te brengen in je huis. Zo geef je je interieur een persoonlijk accent. Hou je van moderne kunst of juist mooi glaswerk? Of hou je van een mooie rij litho’s op een plank. Zo breng je een persoonlijke sfeer in jouw inrichting. Plaats bij voorkeur accessoires die passen binnen jouw interieur. Natuurlijke materialen zoals sisal planthangers of boomstamtafels passen goed in een natuurlijk interieur. Heb je een wat neutrale inrichting? Kies dan voor een aantal accessoires in een accentkleur om je interieur wat te verlevendigen. Interieur ideeën waarmee je een wat warmere sfeer te creëren zijn bijvoorbeeld houten accessoires en planten. Laat ook de kleuren, vormen en lijnen van je interieur terugkomen in je accessoires. Heb je veel hoeken en lange lijnen, kies dan decoratie waarin je dit terugziet.

Decoratie ideeën: wat niet te doen?

Minder is meer. En dat geldt zeker voor decoratie ideeën. Teveel niet op je interieur en op elkaar afgestemde accessoires kunnen zorgen voor een wat rommelige en ongeorganiseerde aanblik. Daarmee wordt de balans en aanblik van de inrichting van je woonkamer onderuit gehaald. Denk dus goed na over welke decoratie ideeën je gaat toepassen. Past de decoratie ook binnen de sfeer van je inrichting? Plaats een rij met mooi ingelijste schilderijen op een plank en een paar mooie gekleurde designvazen op een hoek van een kast. Zorg dat de kleurstelling, vorm en sfeer past binnen de ruimte.

Laat je inspireren!

De beste manier om te kijken hoe je jouw woning kunt voorzien van unieke en mooie decoratie is door inspiratie op te doen aan de hand van voorbeelden. En er is meer dan voldoende aanbod van allerlei creatieve decoratie ideeën te vinden op internet, in woonwinkels en in tijdschriften. Bekijk de ontwerpen van interieur architecten en designers en je vind een overvloed aan adembenemende ontwerpen en decoratie ideeën waar zeker iets tussen zit dat jou inspireert.