Daktuinen kunnen op heel veel verschillende manieren aangepakt worden. Je kunt er voor kiezen om van je dak letterlijk een tuin of een natuurlijke omgeving te maken. Maar het kan ook heel anders als je een dakterras grotendeels als tuin wilt inrichten. Er komen echter ook heel wat andere zaken kijken bij dit fenomeen. Om je op weg te helpen hebben we een paar praktische tips en aanwijzingen op het gebied van daktuinen voor je op een rijtje gezet.

Wat voor soorten daktuinen zijn er?

Het is al even kort besproken, maar bovenstaande vraag is natuurlijk erg belangrijk. Je hebt het onderscheid tussen een daktuin in de vorm van een meer natuurlijk gazon of andere beplanting op je dak, en een dakterras dat grotendeels als tuin is ingericht. De laatste verschilt niet veel van de inrichting van een ‘gewone’ tuin, afgezien dat je doorgaans geen aarde of zand op je dakterras als natuurlijke voedingsbodem hebt liggen. Maar het gaat toch vooral om de eerste categorie daktuinen. Een natuurlijk dak kan naast een verfraaiing van je huis namelijk ook een ideale manier zijn om je huis beter te isoleren. Zeker als je ook nog kiest voor een combinatie met zonnepanelen dan zal het energielabel van je huis een stuk positiever uit gaan vallen.

Hoe kan ik een tuin op mijn dak aanleggen?

Hoe mooi en leuk een appartement ook kan zijn, als je niet op de bovenste verdieping woont dan kom je waarschijnlijk niet in aanmerking voor daktuinen, tenzij je natuurlijk de handen met je medebewoners ineen slaat. Maar als jij huiseigenaar bent van een vrijstaande of half vrijstaande woning dan is het geen enkel probleem om je dak schitterend groen te gaan maken. Denk er wel om dat je nieuwe dak gaat voldoen aan de eisen die je gemeente stelt. Even uitzoeken dus! Verder is het ook belangrijk dat je weet wat je dakconstructie qua gewicht en materialen kan hebben.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor het aanleggen van daktuinen?

Ken je iemand met een mooi groen dak? Ga dan eens bij diegene langs om informatie op te vragen. Er zijn ook tal van professionals die je verder op weg kunnen helpen. Wil je echter een eerste oriëntatie dan kun je online natuurlijk heel veel vinden. Ook bij homify helpen we je graag op weg om van jouw dak een groene oase te maken. Wil je ook nog zonnepanelen toevoegen? Daarbij kunnen we je ook heel goed van dienst zijn.