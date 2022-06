Een dak boven je hoofd. Die uitspraak doe je eigenlijk zonder er verder bij na te denken. Maar sta je er eigenlijk wel bij stil hoe belangrijk de functie van je dak is? Het is letterlijk en figuurlijk de bekroning van je huis! Het is eigenlijk ook een heel veelzijdig onderdeel van de woning. Homify zou homify natuurlijk niet zijn, als er ook heel veel informatie, ideeën en inspiratie op het gebied van daken geboden wordt. We beginnen hier alvast met de meest belangrijke informatie die je nodig kunt hebben.

Wat voor soorten zijn er allemaal?

We kunnen eerst kijken naar de verschijningsvormen die daken kunnen hebben. Een plat of schuin dak, een zadeldak en ga zo maar door. Verder zijn er dan ook nog de verschillende soorten bedekkingen. Naast de in Nederland erg gebruikelijke dakpannen, heb je materialen als riet, dakleer, leisteen en koper die ook als bedekking worden gebruikt. Maar ook een begroeid dak is een oplossing en bij een plat dak is er vaak de mogelijkheid om een dakterras aan te leggen.

Wat voor onderhoud heeft mijn dak nodig?

Het is het meest belangrijke onderdeel van je huis om goed te onderhouden, naast de deuren en kozijnen. Als het begint te lekken, kan erg grote schade aan je interieur aanbrengen en dat moet je dan dus ook zien te voorkomen. In sommige gevallen kun je zelf het onderhoud uitvoeren, maar heel vaak zal je daarbij ook de hulp van experts nodig hebben. Dakdekkers en andere professionals kunnen er voor zorgen dat jij je hierover geen zorgen hoeft te maken.

Waar vind ik ideeën en inspiratie?

Leuke en originele oplossingen om net dat beetje extra aan je dak te geven, zijn tegenwoordig veel te vinden. Ecologische en groene daken bijvoorbeeld. Een ideale oplossing die het aanzien van je huis verhoogd en ook nog eens goed is voor je energierekening. Maar ook op het gebied van terrassen is er natuurlijk van alles te bedenken. Uiteraard kan homify daarbij ook heel veel voor je betekenen. Met de meest prachtige foto’s kunnen we je laten zien wat er op dat gebied allemaal te vinden is. En jij kunt natuurlijk bepalen wat je het allermooiste vindt.