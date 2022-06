Als je gewend bent om op homify rond te neuzen, dan is compostering waarschijnlijk wel het allerlaatste waar je aan denkt. Maar zo gek is het eigenlijk niet om hier eens goed bij stil te staan. In elke tuin is er altijd het nodige afval dat na een flinke onderhoudsbeurt overblijft. Waarom zou je dat niet op een efficiënte en goede wijze gaan verwerken? Daarom geven we je ook op dit gebied graag een inkijkje. Uiteraard wordt de rol die professionals daarbij kunnen spelen niet vergeten. Je zult versteld staan hoe leuk het eigenlijk is om iets met compostering te gaan doen.

Wat is compostering?

Als je een eigen tuin hebt, dan is de kans zeer groot dat je een aparte groencontainer hebt. Een container waarin alleen natuurlijke afvalstoffen mogen worden gedeponeerd. Maar in plaats van deze lelijke en stinkende groene bak, kun je er ook voor kiezen om een compostbak of een heuse composthoop in een hoekje van je tuin te plaatsen. De compostering van het natuurlijke afval levert in zo’n geval een ideaal middel op wat je later kunt gebruiken om je tuin mee te bemesten. Klein keukenafval kan hier ook vaak goed opnieuw gebruikt worden. Daarnaast is het ook nog eens heel erg leuk en educatief voor kinderen om te zien. Een typische win-winsituatie dus.

Welke professionals kunnen mij helpen bij het maken van compost?

De echte compostering kan natuurlijk pas beginnen als je een compostbak hebt. Maar wie gaat die voor je maken? Je kunt zelf een primitieve houten bak gaan timmeren, maar je kunt dit werk ook uitbesteden aan een vakman zoals een timmerman. Nog belangrijker is misschien wel de manier waarop je de bak of ton gaat gebruiken. Een hovenier of een tuinman weten precies wat ze op dit gebied moeten adviseren.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor compostering?

De professionals die je kunnen helpen zijn hierboven al besproken. Je kunt hen ook inschakelen voor nog meer goede tips en ideeën. Maar ook online is natuurlijk een schat aan informatie te vinden. Deel met andere mensen je ervaringen op een forum of schrijf een blog over voortgang van de compost in je tuin. En als je meer informatie wilt, dan kan een zoekmachine ook altijd uitkomst bieden. Ten slotte kun je ook altijd op homify terecht. Je vindt hier een schat aan informatie over de tuin, maar natuurlijk vooral over alles wat met je huis te maken heeft.