Buitenshuis verlichting

Buitenverlichting is een uitstekende manier om een gezellige sfeer in de tuin te creëren en ook s-avonds te kunnen genieten van het overdadige groen van je tuin. En ook al kunnen we in Nederland niet zo vaak tot laat in de avond buiten zitten, toch zijn er meer redenen om te kiezen voor buitenverlichting. Allereerst zorgen we met buitenverlichting voor meer veiligheid. Een helder verlichte voor- of achtertuin met sensorlampen is weinig aantrekkelijk voor degenen die daar niks te zoeken hebben. Ook kunnen we met buitenverlichting het design van onze tuin op een fraaie wijze te accentueren. Denk daarbij aan accentverlichting bij een grote boom, vijver of onder het tuinpad. Kortom, er zijn vele mogelijkheden om met buitenverlichting je eigen unieke sfeer neer te zetten in je tuin.

Hoe creëer je een mooie sfeer in de tuin met buitenverlichting?

Vaak is er niet eens veel nodig om die mooie sfeer te creëren. Heb je een mooi plekje in je tuin? Plaats daar dan een comfortabele ligstoel en hang er een mooie grote lamp boven. Ook een paar bamboefakkels met gezellig warmgeel licht of een felle spot onder een mooie plant kunnen wonderen doen voor de sfeer in je tuin. En wist je dat er tegenwoordig ook een zeer groot aanbod aan solarlampen is? Deze hebben een klein zonnepaneel aan de bovenzijde dat overdag in de zon oplaadt. S-avonds gaan ze automatisch aan waardoor je heerlijk onderuit gezakt op je bank kunt blijven zitten terwijl je geniet van de prachtige aanblik van je tuin by night.

Soorten licht en designmogelijkheden

Licht is er in allerlei soorten kleuren en variaties. Van helderwit, tot allerlei tinten geel en warmoranje. Voordat je buitenverlichting gaat kopen, is het dus handig om na te denken wat je mooi vindt en wat past bij jouw tuin. Ook de designmogelijkheden zijn legio. Zo kun je verlichting achter of onder planten plaatsen, op de bodem in een plantenbak of tuinpad of onder de rand van het dak van een tuinhuis. De combinatie van verschillende soorten en locaties van de buitenverlichting zorgt vaak voor dat mooie, speelse effect waardoor een samenhangend geheel ontstaat. Laat een tuinarchitect hiervoor een verlichtingsplan maken.

Hoe vergroot je de veiligheid met buitenverlichting?

Naast die mooie en fijne sfeer in je tuin is buitenverlichting ook een prima idee voor meer veiligheid rondom je huis. Voor de voorzijde van je huis zijn er handige sensorlampen te koop met heldere verlichting. Deze kun je bij de voordeur ophangen of aan de zijkant van je schuur of berging. Wanneer er iemand langs loopt gaan deze automatisch aan. Je kunt daarbij zelf de gevoeligheid en duur van de sensor van je buitenverlichting instellen.