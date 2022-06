Ben je gek op mooi weer, aangename temperaturen en lekker ontspannen? Buitenshuis leven is dan echt iets voor jou. In Nederland zal dat misschien niet altijd eenvoudig zijn, maar waar een wil is, is een weg. Stel je voor dat je lekker buiten kunt koken, eten en ’s avonds kunt zitten. Zelfs slapen kan tot de mogelijkheden behoren! De vraag is natuurlijk wat er allemaal voor nodig is om buitenshuis te kunnen leven. Voor iedereen die daar erg benieuwd naar is, hebben we wat praktische tips en aanwijzingen op een rijtje gezet. We waarschuwen je alvast, dit kan namelijk zeer aanstekelijk zijn!

Hoe kun je buitenshuis leven?

Je kunt buitenshuis leven net zo ingewikkeld of eenvoudig maken als je zelf wilt. Als je slechts een klein balkon hebt, worden je mogelijkheden al beperkt. Een grote tuin maakt het al een stuk gemakkelijker. Maar wij beschikken natuurlijk niet over jouw spaarrekening: het budget dat je in zo’n geval beschikbaar hebt is cruciaal. Als het even kan, dan begint een heerlijk leven buiten de tuindeur van je huis met een leuke buitenkeuken. Vaak heb je daarvoor ook een veranda nodig. Een terras en eventueel een tuinhuis of een prieel mogen eigenlijk ook niet ontbreken. Vergeet ook de terrasverwarming niet!

Welke professionals kunnen de ideale buitenruimte voor mij maken?

In het geval van buitenshuis leven heb je een hele duidelijke keuze: je gaat zelf aan de slag om iets leuks te maken, of je huurt een professional in. In het laatste geval is het dan wel handig dat je weet bij wie je precies terecht kunt. Als je een echt plan wil laten maken dan kan een tuin- of landschapsarchitect jouw man of vrouw zijn. Maar als het meer op de uitvoering aan gaat komen, zijn de praktische vaardigheden van een hovenier weer onmisbaar.

Waar vind ik de ideeën en inspiratie voor lekker buitenshuis leven?

Ieder magazine dat zich op tuinen concentreert, geeft meerdere voorbeelden van mensen die buitenshuis lekker leven en ontspannen. Maar als je toch liever een wat dynamische manier van zoeken wilt gebruiken, moet je online een kijkje gaan nemen. Het internet kan jou namelijk een schat aan inspiratie en informatie geven. In het rijtje van sites dat je gaat raadplegen, mag homify natuurlijk niet ontbreken. Je kunt hier iedere dag weer nieuwe ideeën vinden. En dat geldt natuurlijk voor alles wat met je huis, tuin of interieur te maken heeft. Succes met je zoektocht!