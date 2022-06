Buitenkeuken

Wat is een buitenkeuken?

Een buitenkeuken: het klinkt heel erg leuk en interessant, maar wat is het nou precies? In feite zou je elke simpele barbecue een buitenkeuken kunnen noemen. Toch is er eigenlijk wel iets meer nodig dan alleen een barbecue om te kunnen spreken van een buitenkeuken. Wel neemt die barbecue een belangrijke plek in als je een keuken op je terras gaat inrichten. Volg je het nog een beetje? Om je op dit gebied uitgebreid bij te praten, gaan we een aantal punten bij langs. Voor nu zullen we dan eerst wat meer duidelijkheid verschaffen over de buitenkeuken. Vaak zijn dit namelijk schitterende ruimtes waar je met mooi weer een heerlijke maaltijd kunt bereiden. Hoe heerlijk is het dat je de gewone keuken in de zomer links kunt laten liggen, en dat je buiten bij je gasten kunt blijven terwijl je zelf lekker culinair aan de slag gaat. Uiteraard is het wel handig om binnen al van tevoren veel voorbereid te hebben, maar het echte koken kan in de open lucht plaatsvinden. Iedereen zal genieten van al die heerlijke geuren die er op het terras te ruiken zullen zijn. Lijkt het jou ook wel wat om zo’n buitenkeuken te hebben? Lees dan maar snel verder! We zullen gaan kijken wat je allemaal nodig hebt voor een buitenkeuken en welke professionals je daarbij kunnen helpen, we geven aan waar je ideeën en inspiratie kunt vinden en tot slot sluiten we af met een paar leuke zomerse tips.

Hoe kan ik een buitenkeuken bouwen en welke professionals heb ik daarbij nodig?

Een buitenkeuken bouwen is iets wat je als handige klusser en tuinier zelf uit kunt voeren, maar wat ook heel goed uitbesteed kan worden aan een professional. Het allerbelangrijkste is dat je natuurlijk eerst plannen maakt voor je überhaupt aan een project als een buitenkeuken begint. Twee zaken spelen daarin een grote rol: de ruimte die je gaat gebruiken en het budget dat je hebt. Het komt dus goed van pas om daar eerst duidelijk een beeld van te hebben. De financiële kant heb je zelf in de hand, maar de ruimte die beschikbaar is, daar is doorgaans weinig aan te veranderen. Tenzij je natuurlijk verhuisplannen hebt, dan pakt het heel anders uit. Maar zelfs als je een balkon hebt, dan is het mogelijk om een kleine buitenkeuken te installeren. Bedenk je van tevoren vooral wat je allemaal in je culinaire buitenplaats nodig hebt. Kies je voor een ouderwetse barbecue met houtskool, een gasbarbecue, een metalen barbecue of een betonnen barbecue? Zeker die laatste kan een mooie ‘center piece’ worden in jouw buitenkeuken. Maar wat is er nog meer nodig? Een aanrecht met eventueel een wastafel zijn niet noodzakelijk, maar wel erg handig natuurlijk. Net zoals een koelkastje. Je kunt daarin het voedsel goed bewaren en niet te vergeten alle drankjes lekker koelen voordat die geserveerd worden op het terras. En dan zijn er natuurlijk ook heel wat accessoires te bedenken die leuk zijn om te gebruiken. Let ook altijd op een buitenkeuken aanbieding. Zie jij het zitten om zelf al deze spullen bij elkaar te gaan zoeken en ga je daarna lekker klussen? Als je hier gelijk al hoofdpijn van krijgt, dan is het misschien verstandig om één of meerdere experts in te schakelen. Als je plannen voor een compleet nieuwe tuin aan het maken bent, dan kan een landschapsarchitect of een tuinarchitect een prachtig plan voor je maken. Een hovenier kan dat plan vervolgens gaan uitvoeren. Wel is het zo dat als er ook waterleiding en elektriciteit moet worden aangelegd, dat een loodgieter en een elektricien ook hun diensten moeten komen bewijzen. Zij zorgen dat alles straks vlekkeloos kan functioneren. En als al die experts klaar zijn, hoef jij alleen nog maar boodschappen te halen en het culinaire festijn in jouw tuin kan beginnen.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van buitenkeukens?

Als jij iemand kent met een buitenkeuken, dan kun je diegene om advies vragen. Zoals hierboven al aangegeven kunnen professionals ook een belangrijke rol krijgen, maar het is vooral erg leuk om zelf ideeën op te gaan doen. Net zoals bij de verschillende ruimtes in je huis, is het hier ook erg belangrijk dat de stijl een grote leidraad is. Wil je bijvoorbeeld een landelijke buitenkeuken, een Mediterraanse of ga jij toch liever voor een industriële versie? Je kunt al deze verschillende voorbeelden ‘in het echt’ in een winkel gaan bekijken, maar je kunt ook het internet als grote bron van informatie gebruiken. Vergeet daarbij zeker niet om op homify te kijken, want wij kunnen je de meest uiteenlopende buitenkeukens laten zien. En daar houdt het nog niet mee op, want de inspiratie voor de bijpassende tuinen met terras geven we ook heel erg graag. Verder kunnen we je ook helpen met de zoektocht naar zo ongeveer elke expert die er op het gebied van huis en tuin te vinden is. Kies uiteindelijk iets uit wat jij (en eventueel je partner) heel erg leuk vinden. Het moet dan helemaal goed gaan komen!

Wat voor leuke zomerse tips komen nog meer van pas?

Zoals we al eerder aangaven, kun je met een buitenkeuken hele leuke dingen doen. En dat geldt ook voor de aankleding van je terras. Als je een feestje geeft, kun je denken aan een bepaald thema. Het eten en drinken en alle accessoires kunnen daar dan op worden afgestemd. Maar ook zonder al die poespas is je buitenkeuken al leuk en gezellig genoeg. Een barbecue met je gezin of met vrienden wordt hierdoor extra gezellig. Bereid al van tevoren alle salades en bijgerechten en zet die in je eventuele buitenkoelkast klaar. Maak een leuke welkomcocktail voor alle gasten en het feest kan beginnen. Zorg ook voor een gezellige vuurkorf of een terrasverwarmer zodat je ook als het wat killer begint te worden nog lekker buiten kunt blijven. Vergeet daarnaast ook niet dat je terrasstoelen of banken lekker moeten zitten. Vaak zijn er wel aanbiedingen te vinden op het gebied van lounge sets. Zo’n lekkere ontspannen zithoek kan bij een buitenkeuken eigenlijk niet ontbreken. Heb je nu genoeg inspiratie? We wensen je heel erg veel succes!