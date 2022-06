Betonverf

Wat is betonverf?

Je hebt vast wel eens van betonverf gehoord, maar de kans is groot dat jij je nooit echt verdiept hebt in dit onderwerp. Nou hoeft dat natuurlijk ook niet per se, maar betonverf is misschien wel wat interessanter dan je zou verwachten. Het aanbrengen van een leuk kleurtje kan namelijk menig betonnen vloer opfleuren. In de garage bijvoorbeeld. Maar wist je dat er naast de betonverf ook een speciale betoncoating bestaat? En een garagevloer coating behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je betonverf buiten ook prima gebruiken. Bij homify ben je verder ook aan het goede adres voor informatie over muurverf of verf in het algemeen. Het leuke van verf is dat het zo’n lekker divers onderwerp is. En wat je met dit product kunt doen is ook heel erg divers. Kortom, je zou er een boek over vol kunnen schrijven. Dat gaan we uiteraard niet doen, wij zullen eerst nog even onze aandacht op betonverf richten. Wat maakt deze verf zo bijzonder? Beton laat zich niet zo gemakkelijk schilderen omdat het vloeistoffen heel erg gemakkelijk opneemt. Gooi bijvoorbeeld eens een emmer water over en betonnen vloer en je zult verbaasd zijn hoe snel het water door de vloer opgenomen wordt. Voor verf geldt dit ook, vandaar dat betonverf speciale eigenschappen heeft om zo goed mogelijk door beton te worden opgenomen zonder kleur of beschermende eigenschappen te verliezen. Je kunt daar vast wel iets mee! We gaan zo eerst kijken welke professionals je nodig hebt voor betonverf en andere soorten, daarna kijken we wat je zelf kunt doen en tot slot geven we je nog wat andere tips en advies mee.

Welke professionals kunnen mij helpen met betonverf?

Je zou hier in één zin antwoord op kunnen geven: schilders zijn natuurlijk de aangewezen professionals om jou te helpen met betonverf. Maar dat is misschien wel een beetje kort door de bocht. Aangezien we zo meteen ook gaan kijken wat jij zelf allemaal met verf kunt doen, kijken we eerst naar het soort project dat jij uit wilt gaan voeren. Gaat het om een renovatie of een nieuwbouwproject? Ga je zelf aan de slag of gaat een schilder aan het werk? In het geval van nieuwbouw is het vaak zo dat je zelf niet zo veel hoeft te doen. Een architect of interieurarchitect zet de meeste lijnen uit en je huis wordt zo compleet mogelijk opgeleverd. Bij een renovatie of een verbouwing kan het soms wat anders uitpakken. En als jij een nieuwe garage laat bouwen, kan het ook van pas komen om te weten wat er met je betonvloer gaat gebeuren. Maar ook in sommige woonkamers kan een betonnen vloer gebruikt worden als ondergrond. Vooral in een loftachtige woning kan dit een fantastisch effect geven. Houd in zo’n geval ook gelijk even rekening met muurverf kleuren. Het is wel van belang dat dit heel goed op elkaar wordt afgestemd. Met een professional moet dat helemaal goedkomen.

Wat kan ik zelf allemaal met verschillende soorten verf doen?

Een beetje doe-het-zelver is niet bang om met een verfkwast of een verfroller in de weer te gaan. En of het nu om betonverf, structuurverf of een hele andere soort verf gaat, maakt niet uit. Als je zelf een beetje twijfelt of je dit wel kunt, dan hopen we je hierbij over de streep te halen om toch eens zelf de handen uit de mouwen te steken. Maar voor je gaat verven, moet je eerst weten hoeveel verf je precies nodig hebt. Online kun je heel eenvoudig rekenmodellen vinden om te zien hoeveel verf je nodig hebt voor een bepaald oppervlakte. In een bouwmarkt kunnen ze je daar trouwens ook goed mee helpen. Als je precies weet hoeveel liter verf je nodig hebt, kun je de juiste verf gaan kopen. Ga op zoek naar een leuke betonverf of muurverf aanbieding. Dat is een leuke manier om een beetje geld te kunnen besparen, want deze soorten verf staan nou eenmaal niet bekend als de meest goedkope. Naast de verf zelf heb je ook rollers en kwasten nodig. Heb je dan uiteindelijk alle spullen in huis, dan is het tijd om echt aan de slag te gaan. Plak met afplaktape gedeeltes af van de ruimte die absoluut niet onder de verf mogen komen te zitten. Daarna kun je in het geval van een betonnen vloer de grootste gedeeltes het beste met een roller verven. Als je met je garage aan de slag gaat, begin dan in een hoek en werk naar de deur toe. Op die manier sluit je jezelf nooit in. Je moet er toch niet aan denken dat je prachtige betonverf vloer van je eigen voetstappen wordt voorzien… Als de verf gedroogd is kan het in sommige gevallen nodig zijn om het nog een keer te schilderen. Of je kiest voor een speciale coating. Daarna is het in principe genieten van een schitterend eindresultaat.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor verf?

Het vinden van ideeën en inspiratie op het gebied van verf is niet zo heel erg moeilijk. In de bouwmarkt kun je daar al mee beginnen, maar er zijn misschien wel plekken waar iets meer sfeer te vinden is. Woonwinkels bijvoorbeeld! Ga eens naar een meubelboulevard en verbaas je over de mooiste voorbeelden van ruimtes in je huis. Het zou ook zo maar kunnen dat daar een exemplaar met een betonvloer tussen zit. Maar ook voor alle andere soorten verf en vooral op het gebied van kleurstellingen kun je daar inspiratie krijgen. Daarnaast zijn er heel wat gespecialiseerde bladen en magazines waarin je ook heel wat informatie kunt vinden. Maar de meest gemakkelijke oplossing is om gewoon binnen te blijven. Pak je laptop, je tablet of je smartphone er maar bij en ga op zoek naar alles wat je over verf wilt weten. Variërend van hele praktische tips tot hele leuke inspirerende ideeën: online kun je zo ontzettend veel vinden. Een adres wat je daarbij zeker ook niet over mag slaan is homify. We doen er alles aan om jou elke dag de nieuwste wooninspiratie te kunnen laten zien. Veel succes met verven!