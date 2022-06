Wanneer je graag een ecologische alternatief wilt voor een houten vloer die ook nog eens oersterk is, denk dan eens aan een bamboe vloer. Bamboe is een bouwmateriaal van de toekomst. Het is een rietsoort die razendsnel groeit en die buitengewoon sterk en flexibel is. Qua uiterlijk lijkt het op een parketvloer maar bamboe is ijzersterk en goedkoper dan de gemiddelde houten vloer. Bovendien is de productie van bamboe ecologisch waarmee je met een bamboe vloer dus kiest voor een duurzaam product dat CO2 neutraal is.

Wat zijn de voordelen van een bamboe vloer?

Bamboe is een zeer solide materiaal dat tot drie keer sterker is dan de reguliere eiken vloer. Hierdoor gaat een bamboe vloer een leven lang mee en zal deze minder snel gebruikerssporen zoals krassen, butsen en gaten vertonen. Bij intensief gebruik heb je dus minder onderhoud aan je bamboe vloer en blijft deze ook langer mooi. Ook is de bamboe vloer bijzonder mooi om te zien en exclusief. De prijzen liggen over het algemeen lager dan van andere houten vloeren en starten vanaf rond de 40 euro/m2. Het bamboe materiaal kent een hoge vezeldichtheid en is daardoor ook zeer geschikt voor mensen met stofallergie of astma. Bamboe is een natuurlijk en milieuvriendelijk materiaal. In China zijn speciale bamboeplantages waarbij deze grassoort in vijf jaar is volgroeid. Een prima alternatief om de regenwouden te beschermen tegen ontbossing.

Welke soorten bamboe vloeren zijn er?

De keuze aan soorten bamboe vloeren is iets minder uitgebreid dan bij andere houtsoorten. In de basiskleurstelling kun je kiezen voor naturel (wit/geel), karamel en bruin. Qua structuur is de keuze veel uitgebreider. De bamboe stroken kunnen op verschillende manieren naast elkaar geplaatst of verlijmd worden waardoor er steeds weer een andere structuur ontstaat. Zo ontstaat een verschillende look & feel van het materiaal en kunnen ook structuren gecreëerd worden die geschikt zijn voor zeer intensief gebruik zoals bijvoorbeeld in een winkel of restaurant. Door de dichtheid van het materiaal kun je zelfs een bamboe vloer in je badkamer plaatsen.

Hoe onderhoud je je bamboe vloer?

Het onderhoud van je bamboe vloer is vrij identiek aan dat van de houten vloer. Reinigen doe je bij voorkeur met lauw water of een speciaal reinigingsproduct. Wanneer je een ruwe bamboe vloer hebt met een toplaag dan zul je deze toplaag om de zoveel tijd moeten vervangen. Geverniste bamboe vloeren dien je om de vijf tot acht jaar opnieuw licht op te schuren en te voorzien van een nieuwe frisse laklaag. Bij een geoliede bamboe vloer vervang je de toplaag eens in de drie tot vier jaar. En uiteraard kun je bij olie de vloer regelmatig lokaal bijwerken door wat extra olie aan te brengen.