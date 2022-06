Bamboe

Wat is bamboe?

Bamboe: dit materiaal kom je steeds meer en meer tegen op werkelijk waar allerlei gebieden. Bamboe zou je als de Aziatische variant op hout kunnen zien, maar dit materiaal is nog veelzijdiger dan houten planken. Bepaalde soorten worden namelijk gebruikt als mooie bamboe planten in huis en er zijn zelfs bamboesoorten die eetbaar zijn. Maar wat is bamboe nou eigenlijk en wat kun je er allemaal mee doen? In tegenstelling tot hout, is bamboe niet afkomstig van een boom, maar van een plant, of nog beter gezegd een soort gras. Het woord komt van oorsprong uit het Maleis is en is op heel veel plekken op de wereld ook bekend onder die naam. Dit schitterende veelzijdige materiaal is vaak heel erg stevig en kan jarenlang mee. Maar wat kun jij er allemaal mee doen? We gaan daarom zo meteen eerst uitleggen wat je allemaal kunt doen met bamboe kunt doen in je interieur en zien waar je alle ideeën en inspiratie kunt vinden. Daarna gaan we kijken welke professionals jou daarbij kunnen helpen. We sluiten af met een paar leuke tips. Kijk maar snel mee wat er allemaal mogelijk is.

Wat kan ik allemaal met bamboe doen en waar vind ik ideeën en inspiratie op dit gebied?

Als je eerste beeld bij bamboe een pandabeer is die er lekker op zit te kauwen, dan mis je misschien toch wel heel veel van dit veelzijdige materiaal. Maar als je wat beter rond gaat kijken in je huis, dan kom je misschien al wel snel tot de ontdekking dat er meer bamboe in je huis is verwerkt dan je in eerste instantie zou verwachten. We gaven al aan dat je bepaalde bamboesoorten kunt eten, maar we blijven natuurlijk een website op het gebied van huis, interieur en tuin dus een uitgebreid recept voor een soep met bamboescheuten gaan we je niet geven. Waar we bij homify meer aan denken is een bamboe vloer of fraaie bamboe meubelen. Vooral die eerste is heel erg interessant. Het kan namelijk een heel erg leuke sfeermaker in je huis worden. En die bamboe meubels kunnen bovenop de vloer weer voor een hele fraaie Oosterse of koloniale sfeer zorgen. Voor liefhebbers van Azië dus eigenlijk een must. Nu je een indruk hebt wat je er allemaal mee kunt doen, sta je vast te springen om ook de mooiste voorbeelden op dit gebied te zien. Maar waar vind je al die ideeën en inspiratie? Die kun je op vele plekken vinden. Er zijn heel wat woonwinkels waar je de mooiste voorbeelden kunt vinden. Dit geldt net zo voor woonmagazines en andere tijdschriften. De grootste (en gemakkelijkste!) bron van inspiratie blijft tocht het internet. Type maar eens ‘bamboe planten’ in bij een zoekmachine en je zult versteld staan wat je allemaal tegenkomt. Je voelt al aankomen dat homify op dat gebied ook veel voor jou kan betekenen. Lekker vanuit je luie stoel kun je al die inspiratie voorbij laten komen op je tablet, smartphone of laptop.

Welke professionals kunnen mij helpen op het gebied van bamboe?

Het ligt er maar net aan wat je precies wilt, maar als je bijvoorbeeld een bamboe vloer wilt gaan installeren, dan kun je bij een vloerspecialist gaan informeren. Hij of zij kan jou alle informatie geven die jij nodig hebt en kan de vloer ook gaan leggen. Hetzelfde geldt voor de mensen die in een woonwinkel werken. Zij kunnen jou verder helpen en adviseren. En misschien loopt er ook wel ergens een kunstenaar rond die voor jou aan de slag kan gaan om een mooi kunstwerk van bamboe te maken. Dat kan nog eens een extra verrijking van je interieur worden. Er zijn ook situaties waarin de rol van bamboe al veel eerder een rol kan spelen. Als je een nieuw huis gaat bouwen, dan liggen er nog veel meer opties open. Je kunt bij een architect al aangeven dat hij bamboe in z’n ontwerp kan gaan verwerken. Hetzelfde is aan de orde als je een nieuwe tuin gaat aanleggen en daarvoor een tuinarchitect of een landschapsarchitect in wilt gaan huren. En voor bamboe in je interieur kun je het beste bij een interieurarchitect of een interieurontwerper terecht. Zo zie je maar dat een heel scala aan professionals jou kan helpen. En die kun je dan ook weer gewoon via homify vinden, vaak ook bij jou in de buurt. Zorg voor jezelf wel altijd voor een heel duidelijk budget voor je gaat beginnen. Bamboe is geen goedkoop materiaal en daarom is het heel goed om te weten hoeveel geld je precies te besteden hebt.

Zijn er nog andere bamboetips?

Dat recept voor bamboesoep zouden we je niet geven. Maar voor we dit overzicht afsluiten willen we je wel graag nog wat andere leuke en interessante tips meegeven. Verschillende soorten bamboe kunnen namelijk als siergrassen gebruikt worden. Als je op zoek bent naar een tropische tuin is dat een hele leuke oplossing. Maar ook binnenshuis kun je bijvoorbeeld Chinese geluksbamboe plaatsen. Volgens de overlevering geeft de bloei van deze planten jou geluk en voorspoed. En dat is toch weer iets wat veel mensen een aantrekkelijk idee vinden. En als klimplanten zijn bamboesoorten ook heel erg geschikt. Zowel buiten als binnen kan dit een heel erg leuk effect geven. Voor de meer exotische bamboesoorten kun je binnen het beste een plekje overhouden, maar je kunt ook kiezen voor een kas in de tuin of in je huis zelf. Als je dit buiten realiseert dan kun je er een heuse orangerie van maken. Voor jezelf een heerlijke plek om van te genieten, voor de kinderen vooral heel erg leerzaam en voor je gasten een reden om bij jou in de tuin een kijkje te komen nemen. Ben je druk met bamboe aan de slag geweest en wil je al je inspiratiebronnen goed bijhouden? Dat kan ook met homify door je persoonlijke Ideabook aan te maken. Aanmelden is helemaal gratis en als jouw Ideabook ook door anderen gezien mag worden dan zet je het in enkele muisklikken op openbaar. Een schitterende manier om jouw unieke ideeën te delen. Succes met bamboe!