Badkamertegels ideeën

Waar badkamers vroeger standaard werden betegeld met kleine vierkante tegeltjes, is er vandaag de dag veel meer mogelijk als het op het betegelen van de badkamer aankomt. Het is allang niet meer zo dat badkamertegels slechts in één standaard formaat te verkrijgen zijn. Tegels zijn er in tal van soorten en maten, kleuren en designs. Om inspiratie op te doen hebben we een aantal leuke ideeën voor badkamertegels voor je op een rijtje gezet. Lees snel verder om vol inspiratie aan het betegelen van je badkamer te kunnen beginnen!

Welke leuke ideeën voor badkamertegels zijn er?

De keramische tegel wordt in badkamers het meest gebruikt. Dit komt omdat deze tegels makkelijk schoon te maken zijn en bovendien heel goed tegen water kunnen. Iets wat in de badkamer absoluut geen overbodige luxe is. De tegels zijn er in tal van verschillende formaten en kleuren. Leuke ideeën voor badkamertegels zijn het combineren van deze kleuren en formaten. Zo kun je wanden van je douche met kleurrijke, kleine vierkante tegeltjes betegelen, terwijl je de rest van je badkamer van grotere tegels met een neutrale kleur voorziet. Of je kiest wel voor hetzelfde formaat tegels, maar dan in twee verschillende kleuren.

Waar moet ik bij badkamertegels rekening mee houden?

Bij het kiezen van badkamertegels zijn er wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Kleine tegels of mozaïektegels kun je beter niet gebruiken als de wanden in badkamer niet waterpas staan, want dat valt dit door de vele voeglijnen juist extra op. Houd er ook rekening mee dat het voegen van mozaïektegels meer werk is en dat je meer voegmateriaal nodig hebt, wat aardig in de kosten kan lopen. Bij grote badkamertegels is handig om te weten dat het bepalen van de voeglijnen meer denkwerk vereist. Ook is het moeilijker om buizen en andere obstakels te ontwijken en heb je meer afval en slijp- en snijwerk.

Waar kun je ideeën voor badkamertegels opdoen?

Je kunt eens vragen of je de badkamers van vrienden of familie mag bekijken. Zeker als ze net hebben verbouwd, kun je er wat goede ideeën opdoen. Natuurlijk kun je ook op het internet veel inspiratie opdoen. Op de website van homify kun je veel badkamers bekijken om te zien wat je wel en niet mooi vindt. Kijk eens rustig rond en laat je inspireren. Dan heb je straks genoeg ideeën voor badkamertegels om met de verbouwing van je badkamer aan de slag te gaan!