Handdoeken, verzorgingsproducten, make-up en wasmiddelen, dat zijn slechts een aantal dingen die we veelal allemaal in de badkamer willen bewaren. Deze spulletjes willen we natuurlijk niet zomaar ergens neerleggen, maar juist netjes opbergen zodat de badkamer geen rommelige ruimte wordt. Daarom hebben we een aantal badkameropslag ideeën voor je op een rijtje gezet. Van handige kastjes onder de wastafel tot mandjes aan de muur, alles komt in dit stukje aan bod. Er zijn veel meer leuke badkameropslag ideeën dan je vooraf waarschijnlijk had gedacht!

Leuke badkameropslag ideeën voor aan de muur

De meeste badkamers zijn niet heel erg groot, waardoor de ruimte om spulletjes op te bergen vaak erg beperkt is. Om toch zoveel mogelijk spullen netjes kwijt te kunnen, moet je een beetje creatief zijn. Aan de muur kun je gelukkig meer opslagruimte creëren dan de meeste mensen zich realiseren. Zo kun je heel veel spulletjes kwijt op planken aan de muur, maar is het natuurlijk ook mogelijk om een klein kastje aan de muur te hangen. Boven je wastafel is een opbergkastje met spiegel een hele goede optie. Mandjes aan de muur bevestigen om je handdoeken in op te bergen is ook heel praktisch. Genoeg badkameropslag ideeën voor aan de muur om mee aan de slag te gaan dus!

Hoe maak je optimaal gebruik van de ruimte in je badkamer?

Vooral bij kleine badkamers is het belangrijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de badkamer. Heb je naast de douche nog een klein beetje ruimte over waar je eigenlijk net niets kunt neerzetten? Dan is het een goed idee om zelf een opbergkastje te maken die daar precies tussen past. Waarschijnlijk kun je daar nog heel veel spulletjes in opbergen. Vooral als je de volledige hoogte van je badkamer benut. Het is zonde om dit soort ruimtes niet voor het opbergen van spulletjes te gebruiken.

Waar doe ik inspiratie op voor badkameropslag ideeën?

Inspiratie kun je opdoen op veel verschillende plekken. Zo kun je eens kijken in de badkamers van familie en vrienden om te zien hoe zij hun opbergruimte hebben gecreëerd. Op het internet kun je natuurlijk ook heel veel ideeën opdoen. En ook bij homify helpen we je met het opdoen van badkameropslag ideeën. Op onze website kun je veel foto’s van badkamers vinden die je op weg kunnen helpen. Blader ze door en laat je inspireren zodat je met de opbergruimte in je badkamer aan de slag kunt!