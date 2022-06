Badkamers: net zoals bij huizen is de verschijningsvorm op dit gebied zo ontzettend groot. Van hele grote badkamers, tot hele kleine en van klassiek ingerichte exemplaren, tot supermoderne ruimtes. Het kan best wel een hele opgave voor jou zijn om uit al die ideeën die je overal tegenkomt het juiste ontwerp te kiezen. Maar het team van homify helpt je graag op weg om het juiste badkamerontwerp te kiezen. Met wat handige aanwijzingen en tips kun je namelijk een heel eind komen. En het vooruitzicht is ook erg leuk! Als alles klaar is kun jij namelijk jarenlang genieten van een schitterende nieuwe badkamer.

Hoe kies ik het juiste badkamerontwerp?

Een badkamerontwerp is net zo persoonlijk als de keuze voor ontwerpen in andere ruimtes in een huis. Ten eerste is het erg belangrijk of er sprake is van nieuwbouw of van een eventuele opknapbeurt van een badkamer in een bestaand huis. Je hebt dit veelal voor jezelf natuurlijk al op een rijtje staan. De volgende stap is hoeveel ruimte er beschikbaar is. Tot slot is het hebben van een goede begroting van erg groot belang. Als je deze zaken allemaal duidelijk hebt, kun je op zoek gaan naar een professional die je kan helpen.

Welke professionals kan ik inschakelen bij het ontwerpen van mijn badkamer?

Er zijn badkamerplanners die je in kunt schakelen om een badkamerontwerp te maken. Dit is misschien de meest gemakkelijke oplossing, maar je zou ook andere professionals in kunnen schakelen. Sommige interieurzaken hebben ook experts op het gebied van badkamers. Maar ook een meer ‘standaard’ professionals zoals een loodgieter kan bij de aanleg en ook het ontwerp van je badkamer een rol spelen. Belangrijk is in ieder geval altijd dat de expert en jij precies dezelfde ideeën hebben bij het ontwerpen van een badkamer.

Waar vind ik de ideeën en inspiratie voor het juiste badkamerontwerp?

Ideeën en inspiratie zijn overal te vinden. Vraag eens aan familie, vrienden, collega’s of andere bekenden hoe zij hun nieuwe badkamer hebben laten ontwerpen. Daarnaast zijn er natuurlijk de nodige professionals die jou ideeën aan de hand kunnen doen. In de showrooms van badkamerspeciaalzaken is ook voldoende te vinden. Maar online kun je natuurlijk ook heel erg veel vinden. Op homify worden heel veel voorbeelden gegeven van de meest prachtige badkamers. Voor je eigen ontwerp kun je daar ook ongetwijfeld iets moois tussen vinden. En elke week verschijnen er weer nieuwe prachtige voorbeelden!