Badkamer vloer

De badkamervloer zet samen met de wanden direct de sfeer en toon in je badkamer neer. En een aangename sfeer is belangrijk. Want dit is de plaats waar we ons dagelijks reinigen en even tot rust kunnen komen. De badkamer anno 2016 krijgt dan ook steeds meer de look van een moderne wellness met jacuzzi’s, sauna, relaxruimte en soms zelfs een binnentuin. Ook voor de badkamervloer zien we allerlei nieuwe opties verschijnen. Natuurlijke materialen worden steeds populairder voor de badkamervloer. Lees mee over de nieuwe trends en keuzemogelijkheden voor jouw badkamervloer.

Welke badkamervloer te kiezen?

Welke kleur en soort badkamervloer je kiest is natuurlijk afhankelijk van wat je mooi vindt maar ook van de ruimte zelf. In een kleine of donkere ruimte kun je beter kiezen voor lichte warme en neutrale tinten. Ga je je huis in de toekomst verkopen? Zorg er dan voor een neutraal en mooi design in je badkamer zodat dit geen minpunt vormt bij de verkoop. In de badkamer is het prettig wanneer de ruimte aangenaam warm is, vooral in de winter. Denk eens na over vloerverwarming in je badkamervloer. Een zinvolle investering en luxe. We zien ook vaker een combinatie van verschillende soorten vloeren in de badkamer zoals bijvoorbeeld tegels en hout.

Nieuwe trends in badkamervloeren

De betegelde badkamervloer is nog altijd zeer populair. Naast mooie grote tegels zien we ook vaker dat verschillende soorten tegels met elkaar gecombineerd worden. Grote antraciet tegels voor de badkamervloer, lichtgrijze mozaïektegels in de douche en grote witte tegels op de muren. Die afwisseling zorgt voor een speels effect. Met natuurtegels of marmer in hun warme tinten zet je een prachtige mediterrane sfeer neer in je badkamer. Nieuw is ook de gietvloer die door zijn ononderbroken oppervlakte een prachtige strakke look geeft aan je badkamervloer. Ook zien we steeds vaker houten badkamervloeren die zorgen voor een warme en natuurlijke sfeer. Tot slot is er de betonlook die een mooi industrieel tintje geeft aan je badkamervloer met zijn matte uitstraling. Combineer deze bijvoorbeeld met houten accenten voor meer warmte.

Tips om op kosten te besparen

Tegels hoeven niet duur te zijn wanneer je zoekt op de juiste plaats. Ga op zoek naar restpartijen bij outlets en op internet of kies een duurdere tegels als randje of accent en goedkopere tegels voor de grote oppervlaktes. Op de verbouwkosten kun je besparen door zoveel mogelijk van het voorwerk zelf te doen. Ben je handig in tegelen? Dan kun je de badkamervloer zelf leggen. Dat hoeft niet duur te zijn maar let wel goed op wie je hiervoor inhuurt.