Met badkamer verlichting kun je de juiste sfeer neerzetten in je badkamer. Vaak wordt verlichting onderschat en komen we niet verder dan wat plafondspots al dan niet met dimmer. Maar met de juiste verlichting kun je veel meer en juist allerlei unieke en prachtige sferen creëren. De mogelijkheden zijn eindeloos tegenwoordig. We zien badkamer verlichting onder de badrand, in de vloer en onder de rand van het wastafelmeubel. Het type design en de stijl van inrichting van je badkamer zijn ook bepalend bij het uitkiezen van de juiste badkamerverlichting. In een landelijke inrichting komt warmere verlichting mooi tot zijn recht terwijl in een moderne badkamer wat strakkere en moderne designverlichting de sfeer juist extra accentueert.



Welke soort badkamerverlichting waar te plaatsen?

Qua verlichting in de badkamer is indirecte verlichting of verlichting via een diffuser vaak de beste keuze. Plaats bij voorkeur meer soorten zachtere verlichting in plaats van slechts een enkele sterke lamp. Licht van boven wordt afgeraden omdat dit schaduwen werpt en een minder flatteus resultaat geeft in de spiegel. Plaats liever wandlampen van opaal glas bij de wastafel als badkamerverlichting. Door het plaatsen van beweegbare spots lijkt de ruimte optisch vaak veel groter. Wanneer je de mogelijkheid hebt, dan kan het ook heel mooi zijn om daglicht te creëren in de badkamer. Bijvoorbeeld via een daglichtkoker of een dakraam.

Spelen met licht

Met licht kun je prachtige sferen creëren in een ruimte. Niet alleen door de kleur maar ook de locatie waar je de verlichting plaatst of door juist iets extra te belichten. Een mooi of bijzonder object kun je bijvoorbeeld accentueren met badkamer verlichting. Naast wit licht zijn er ook allerlei tinten geel en oranjegeel licht beschikbaar. Laat je inspireren en maak een verlichtingsplan voor je badkamer verlichting met verschillende soorten en kleuren verlichting.

Veiligheid en badkamerverlichting

De badkamer is een natte ruimte en dus is veiligheid van groot belang bij het plaatsen van de badkamer verlichting. Daarbij dien je rekening te houden met de waterdichtheid van de lamp. Hoe vochtiger de ruimte, deste beter dient de lamp bestand te zijn tegen water. Deze waterdichtheid van badkamer verlichting wordt aangegeven door middel van een IP waarde. Rond het bad en in de douche heb je lampen nodig met een IP waarde van 45. Bij de wastafel of in de buurt van het bad IP 44 en in de rest van de badkamer kun je alle IP waarden aan badkamer verlichting gebruiken.