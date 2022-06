Badkamerverf

Waar je vroeger altijd koos voor badkamertegels, kun je vandaag de dag ook met badkamer verf aan de slag. Er zijn verfsoorten op de markt die het mogelijk maken om de muren van je badkamer te schilderen in plaats van te betegelen. Hierdoor is er tijdens de verbouwing van je badkamer opeens veel meer om uit te kiezen. Er komt wel wat kijken bij het gebruiken van badkamer verf. Om je te helpen hebben we een aantal handige tips voor je op een rijtje gezet.

Wat is er bijzonder aan badkamer verf?

De badkamermuren lijken in eerste instantie niet heel erg geschikt om te schilderen. In de badkamer ben je tenslotte constant in de weer met water. Er wordt gewassen en in gedoucht, en lang niet elke badkamer beschikt over een raam dat open kan om de vochtigheidsgraad in de badkamer te verlagen. Verf is meestal niet zo heel geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes, maar gelukkig heeft badkamer verf een aantal bijzondere eigenschappen. Zo kan verf speciaal voor de badkamer juist wel heel goed tegen vocht; de belangrijkste eigenschap waar de verf in dit geval over moet beschikken.

De belangrijkste eigenschappen van verf voor in de badkamer

Om verf in de badkamer te kunnen gebruiken moet het dus vochtbestendig zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke eigenschappen waar de verf aan moet voldoen. Zo moet het door vocht niet gaan bladderen en moet de kleur er na een aantal jaar nog net zo uitzien als in het begin. Ook is het belangrijk dat de verf schimmelbestendig is. Badkamers staan bekend om hun schimmel en je wilt niet meerdere keren per jaar aan de slag met middelen om schimmel te verwijderen. Tot slot is het belangrijk dat de verf schrobvast is, zodat je de muren in de badkamer kunt schoonmaken zonder de verf te beschadigen.

Hoe ga ik met badkamer verf aan de slag?

Het schilderen van de muren in de badkamer is helemaal niet moeilijker dan het schilderen van de andere muren in huis. Uiteraard moet je er eerst voor zorgen dat de badkamermuur schimmel- en vetvrij is en er geen gaten of barsten in de muur zitten. Vervolgens schilder je de muur eerst met een laagje voorstrijk, zodat de badkamer verf straks goed hecht. Als deze laag goed droog is, kan het echte verven van de muren beginnen. Inspiratie opdoen voor de kleur op je badkamermuur? Kijk dan eens rond op onze website!