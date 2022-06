De tijd dat de badkamer puur en alleen maar een praktische ruimte was om in te douchen, wassen en tandenpoetsen ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig draait het bij een nieuwe badkamer vooral ook om het design. Met een simpele badkamer met een douchebak, wastafel en standaard witte tegels val je volledig buiten de boot. Daar kun je vandaag de dag echt niet meer mee aankomen. Maar om de plank niet volledig mis te slaan, heb je wel wat badkamer design ideeën nodig. Gelukkig hebben wij er een aantal voor je op een rijtje gezet.

Welke badkamer design ideeën zijn er?

Bij het verbouwen van je badkamer is er tegenwoordig heel wat om over na te denken als het op het design aankomt. Ga je voor tegels aan de muren of kies je voor badkamerverf. En de vloer? Ga jij die betegelen of kies je voor een mooie gietvloer. Geef je de nieuwe badkamer een betonlook of kies je voor een marmeren uitstraling. Een strakke, moderne badkamer met een inloopdouche en vrijstaand bad is ook enorm populair. En wat dacht je van houten badkamermeubels of felle kleuren aan de muren. Er zijn zoveel badkamer design ideeën dat het een hele opgave is om er slechts één uit te kiezen.

Waar moet je rekening mee houden?

Er zijn dus talloze manieren om je nieuwe badkamer in te richten. Maar zijn er ook nog dingen waar je rekening mee moet houden? Het is aan te raden om vooraf een budget te bepalen en uit te zoeken wat er in jouw badkamer allemaal mogelijk is. Zo is het formaat van je badkamer natuurlijk iets om rekening mee te houden. Niet elke badkamer is groot genoeg voor een douche en bad. Voorkom dat je helemaal opgaat in het design zonder rekening te houden met wat er daadwerkelijk mogelijk is.

Waar kun je ideeën voor het design van je badkamer opdoen?

Het internet is dé bron om inspiratie voor het inrichten van je badkamer op te doen. Op de website van homify zijn talloze foto’s van badkamers te vinden. Alle stijlen die we hierboven hebben genoemd kun je op de foto’s terugvinden. Handig om een beeld te krijgen bij de badkamer design ideeën die we hebben benoemd. Je kunt ook eens kijken bij de badkamers van vrienden of familie of een keer binnenlopen bij een badkamerzaak. Ook interieurmagazines willen nogal eens aandacht aan badkamers besteden die je ter inspiratie kunt gebruiken.