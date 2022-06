Badkamer design

Badkamer designs zijn bepalend voor de sfeer in de ruimte van je badkamer. En die sfeer is belangrijk. Dit is immers die oase van rust waar je elke dag even kunt ontspannen. Daarnaast is de badkamer vaak ook een ruimte waar we op bepaalde momenten met zijn allen druk gebruik van maken. Kortom een badkamer moet een prettige atmosfeer ademen maar moet vooral ook functioneel zijn. Vaak is er ook niet veel ruimte in de badkamer aanwezig waardoor we een en ander slim en praktisch moeten indelen. De juiste keuzes maken is dan essentieel. Door het bekijken van verschillende stijlen en inrichtingen van verschillende badkamer designs kun je gemakkelijker tot de juiste keuze komen.

Welke mogelijkheden zijn er qua badkamer designs?

Je badkamer ontwerpen is een leuke en creatieve klus. Het bedenken van de sfeer, kleuren, stijl maar vooral ook de juiste praktische inrichting. Bedenk voor een zo optimaal mogelijke inrichting hoeveel personen er tegelijkertijd gebruik maken van de badkamer in de spitsuren en van welke onderdelen je veel gebruik maakt. Ben je een echte badfanaat dan is een grote luxueuze jacuzzi misschien een goed idee. Heb je een smalle badkamer? Kies dan bij voorkeur voor een opstelling langs een kant. Is de badkamer breed maar ondiep? Dan kun je langs de lange muur aan de achterkant vaak zowel een douche, smal wastafelmeubel als bad plaatsen. Denk ook na over voldoende opbergruimte. Mooie badkamer designs verliezen als snel hun glans wanneer overal losse spullen rondslingeren.

Wat zijn de laatste trends in badkamer designs?

Allereerst is de landelijke badkamer enorm in opkomst. Door het zachte kleurenpalet ontstaat er binnen deze stijl een warme en gezellige sfeer. Basiskleuren zijn aarde- en beigetinten en je plaatst enigszins eenvoudige en brocante meubels zoals een bad op poten. Of kies voor de stoere Scandinavische trend met gedurfde sprekende kleuren als zwart, grijs, donkerblauw en donkerbruin. Een nieuwe trend in badkamer designs is de Oosterse of Marokkaanse trend met veelkleurige tegels in mozaïekstructuur. Zo wordt de badkamer een opvallende en fleurige ruimte! Houd je van industrieel, strak en eenvoud? Kies dan voor de betonlook in je badkamer ontwerp. Beton geeft een moderne look en combineert prima met materialen als hout, metaal maar ook met kleur. Als laatste zien we de natuurtrend in de badkamer designs. Met houten vloeren, natuurlijke materialen en zelfs met plantschilderijen en complete binnentuinen. Tussen al deze verschillende trends in badkamer designs is altijd iets te vinden dat past bij jouw persoonlijke smaak en stijl.