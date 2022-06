Babykamer

Met muurstickers de babykamer versieren?

Verwacht je binnenkort een kindje, dan heeft het maken van de babykamer hoge prioriteit. Maar hoe pak je dit nu eigenlijk aan. In elke babykamer zitten een aantal vaste elementen, maar de decoratie die je kiest is heel persoonlijk van aard. Met muurstickers kun je prachtige tekeningen op de wand afbeelden. Je hebt muurstickers die heel klein en creatief van vorm zijn, terwijl andere muurstickers juist heel groot zijn. Kijk je bij de kinderkamers onder ‘Accessoires’ dan zie je allerlei leuke voorbeelden van muurstickers aan de wand. Werp ook eens een blik in ons gratis online magazine. Je stuit er op de leukste mogelijkheden en misschien vind je er voor jouw babykamer ook allerlei leuke tips.

Kinderkamer inrichten?

De website van homify heeft een zoekingang ‘Producten’. Wanneer je die benut, kom je vanzelf bij de ‘Kinderkamers’ uit. Hier vind je naast ‘Accessoires en decoratie’ ook voorbeelden van bedden en wiegen, speelgoed, verlichting en nog veel meer. Allemaal prachtige mogelijkheden om je kinderkamer mee te versieren, ook al is je kindje nog zo klein. Primaire kleuren vindt jouw kind vast fantastisch, maar ook rustige tinten staan in de kinderkamer heel erg leuk. Voordat je losse accessoires in je kinderkamer plaatst, kies je eerst goede wandbedekking voor de kinderkamer uit. Denk aan een vrolijke soort behang of kies een mooie verfkleur voor op de muren uit.

Gezellig praten over de wieg?

Ben je de kamer voor je kind aan het inrichten voordat je kindje geboren is, dan zoek je natuurlijk naar een mooie wieg. Ook hiervoor kun je bij homify veel inspiratie opdoen. Blader eens door de foto’s met kinderkamers en kom op leuke ideeën. Natuurlijk is een wieg voor je kind ook een geliefd onderwerp om op ons internationale forum met anderen over te praten. Dit praten is natuurlijk niet alleen tot Nederland beperkt, want je vindt homify in bijna dertig landen. Zo krijg je de meest fantastische ideeën, want veel geïnteresseerden wonen in het buitenland. Je komt hierdoor op modellen voor je wieg waarmee je het Nederlandse aanbod ruimschoots overstijgt. Dit maakt jouw babykamer origineel en roept bij anderen veel enthousiasme op wanneer ze de nieuwe wieg voor jouw kindje zien.

Meer weten over kinderwagens?

En jij dacht dat homify er alleen voor interieuronderdelen was? Nou dan hebben we goed nieuws, want ook voorbeelden van kinderwagens krijg je bij homify op je scherm. Want zeg nou zelf, kinderwagens zijn toch eigenlijk een voorbeeld van fantastisch design! Natuurlijk kun je ook over kinderwagens op ons forum praten. Die maken immers ook een heel belangrijk onderdeel uit van de voorbereiding op je nieuwe kindje. Iedereen die met de babykamer bezig is, heeft hierdoor ook heel veel verstand van kinderwagens. Praat erover en lees erover online. De kans is groot dat jij weer iemand anders helpt met interessante informatie over kinderwagens.

Kinderbed omdat je kindje groeit?

Ook het kinderbed is bij homify ruimschoots aanwezig. Dit eenpersoonsbed heb je nodig als je kleuter groter wordt. Was het kinderbed eerst nog een peuterbed, op een bepaald moment wordt je kind daarvoor te groot. Gelukkig heb je de foto’s van homify om ruimschoots informatie mee op te doen. Ook kun je erover nadenken hoe je de peuterkamer mee laat groeien met het nieuwe kinderbed. Nieuw behang voor aan de muur, een grotere stoel en misschien een paar nieuwe meubels; de inspiratie voor dit alles doe je heel gemakkelijk op wanneer je rustig bladert door de website van homify. Natuurlijk kun je ook een deskundige een oordeel laten geven. Je maakt dan het interieur rond het kinderbed helemaal professioneel. Maar hoe vind je zo’n deskundige? Daar helpt homify je natuurlijk graag bij. Een belangrijke service die onze organisatie biedt, is de koppeling van jouw vraag aan ons deskundigenbestand. Zoek jij rond het nieuw gekozen kinderbed professionele ondersteuning voor de inrichting van de kamer van je kind, vraag dan gerust een gratis offerte of gratis consult bij ons aan. Wij koppelen deze vraag aan een deskundige bij jou in de buurt. Onze service is vrijblijvend, je maakt alleen gebruik van de diensten van deze professional als jij dit wilt.

Welke kinderstoel wil je hebben?

Ook een heel belangrijk item in de peutertijd en kleutertijd is de kinderstoel voor je kind. Het aanbod hiervan is enorm ruim en je kunt elke stijl kiezen die je wilt. Zoveel vrije keuze is natuurlijk heel fijn, maar het maakt de keuze van de juiste kinderstoel ook best moeilijk. Tik je in de zoekbalk bij homify als zoekterm het woord kinderstoel in, dan vind je direct verrassend design op je scherm. Dit kan een kinderstoel van het vintage type zijn, maar ook diverse moderne modellen van hout of metaal zijn in ons overzicht aanwezig. Het hangt er dus vanaf met welk design jij de kinderkamer of speelhoek in je huiskamer tooit. Een passende kinderstoel vind je er moeiteloos bij. Je zult waarschijnlijk wel hebben begrepen dat ook de gesprekken over het uiterlijk van de kinderstoel op ons forum favoriet zijn. Spreek mensen in dezelfde levensfase als jij en help elkaar aan nieuwe ideeën. Twijfel je over een bepaalde kleur of type materiaal, laat je dan door jouw gesprekspartners overtuigen.

Op zoek naar goedkope babykamers?

Een mooie babykamer hoeft niet altijd duur te zijn. Goedkope babykamers vind je ook bij ons. Vaak zijn goedkope babykamers fris en creatief van uiterlijk en kun je er genieten van vrolijk design. Een kamer voor je baby blijft meestal niet lang als babykamer in gebruik. Kies je het design van onze goedkope babykamers, dan verlies je bij het aanpassen van de kamer niet veel geld. De babykamer groeit vrolijk met je kindje mee. Je vult hem al gauw met peuteraccessoires en daarna brengt je kleuter vaak zelf al mooie schoolwerkjes mee naar huis om in de eigen kamer op te hangen.

Babybed in een bijpassend interieur?

Voor het babybed geldt eigenlijk hetzelfde. Blader eens rond door onze foto’s en kijk welk babybed je het best bevalt. Past het bij je interieur of bouw je het interieur van de babykamer er juist graag omheen. Natuurlijk blijft je kindje niet lang klein. Na een tijdje is je kind voor het babybed te groot. Heb jij nog verdere kinderplannen, dan kun je jouw babybed natuurlijk netjes in de opslag bewaren. Intussen is het tijd om voor je kind dat is gegroeid te gaan kijken naar een vrolijk peuterbed!